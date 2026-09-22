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Gobierno reduce de cinco a cuatro los pozos que rehabilitaría para aumentar el flujo de agua al área metropolitana

La Junta de Supervisión Fiscal pidió más información sobre la iniciativa

22 de septiembre de 2026 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantidad de pozos que se busca rehabilitar se redujo porque uno de ellos no estaba apto. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Tras someter más información reclamada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno redujo de cinco a cuatro la cantidad de pozos de agua potable en la costa norte –propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)– que busca evaluar, rehabilitar y reactivar utilizando $9,688,345 de la Reserva de Emergencia, con el fin de aumentar la capacidad de flujo hacia el área metropolitana.

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Así lo informó este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos, quien sostuvo ayer, lunes, una reunión con parte de los miembros del Comité de Sequía para discutir nuevos pedidos de información de la JSF.

“Se preparó la carta que nos pidió la Junta para someterse ante ellos. También, nos llegó la carta de apoyo al trabajo de la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental), que también se sometió como anejo a la carta que se sometió a la Junta de los cuatro pozos que queremos rehabilitar”, dijo el secretario, a preguntas de periodistas, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“¿Y por qué se tiene que usar el Fondo de Emergencia y no el fondo normal de mejoras capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? Porque, ciertamente, aunque no estamos en racionamiento en estos momentos, no quiere decir que la sequía se acabó. Y, ciertamente, tenemos que tratar de rehabilitar la mayor cantidad de pozos posible”, agregó.

Según Ramos, la cantidad de pozos que buscan rehabilitar se redujo porque uno de ellos no estaba apto.

“Uno se descartó después de las evaluaciones”, puntualizó.

Respecto a los documentos que aún deben a la JSF, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, detalló que se trata de una proyección a largo plazo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) sobre “hasta dónde va a llegar el fenómeno El Niño”. También, dijo, la JSF solicitó una evaluación de expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Explicó que el Comité de Sequía continúa reuniéndose semanalmente porque el fenómeno El Niño, que ha provocado la sequía por la que atraviesa la isla, “no se proyecta que vaya a irse por varios meses”.

Tags
Sequíaagua potableJunta de Supervisión FiscalRacionamientoFenómeno El Niño
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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