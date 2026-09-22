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Presunto esquema con cheques: exdirectora de empresa de cosméticos enfrenta cargos por fraude y apropiación ilegal

El Departamento de Justicia alega que la mujer se llevó más de $5,000 de la compañía

22 de septiembre de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue señalada para el próximo 1 de octubre. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, halló causa para arresto contra una mujer de 55 años imputada de apropiarse ilegalmente de más de $5,000 pertenecientes a una empresa de cosméticos mientras se desempeñaba como directora de la compañía.

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Según la investigación del Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2021.

Durante ese período, la imputada, identificada como Miriam Rodríguez Gómez, fungía como directora de la compañía y, de acuerdo con Justicia, aprovechó su posición en la empresa para presuntamente emitir una serie de cheques a su nombre sin estar debidamente autorizada.

La pesquisa reveló que los cheques fueron cobrados en efectivo o depositados en una cuenta bancaria supuestamente perteneciente a Rodríguez Gómez.

Por estos hechos, el fiscal Jahdiel F. Carrasquillo Rivera, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, presentó un cargo por fraude y tres cargos por apropiación ilegal agravada.

Tras evaluar la prueba, la jueza Santiago Díaz determinó causa en los cuatro cargos y le impuso una fianza global de $12,000.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 1 de octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Alberto Reyes Torres, de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en coordinación con el fiscal Carrasquillo Rivera.

Tags
Breaking NewsCarolinaDepartamento de Justiciafraude
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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