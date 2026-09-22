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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra hombre de 31 años que habría agredido sexualmente a una menor

El imputado prestó la fianza de $15,000 que le fue fijada, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica

22 de septiembre de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fiscalía radicó un cargo por agresión sexual, al amparo del artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y otros dos cargos por maltrato. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 31 años enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente a una menor en hechos ocurridos en diciembre de 2023, informó la Policía.

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Según la investigación realizada por la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Utuado, el imputado, identificado como Juan L. Otero Cintrón, supuestamente cometió una agresión sexual contra una menor.

Por estos hechos, la Fiscalía radicó un cargo por agresión sexual, al amparo del artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y otros dos cargos por maltrato.

La prueba fue presentada ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza global de $15,000.

Otero Cintrón prestó la fianza mediante un fiador privado y quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 30 de septiembre de 2026.

Tags
Breaking NewsAgresión sexualAbuso sexual contra menoresPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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