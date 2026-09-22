Hallan causa para arresto contra hombre de 31 años que habría agredido sexualmente a una menor

Un hombre de 31 años enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente a una menor en hechos ocurridos en diciembre de 2023, informó la Policía.

Según la investigación realizada por la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Utuado, el imputado, identificado como Juan L. Otero Cintrón, supuestamente cometió una agresión sexual contra una menor.

Por estos hechos, la Fiscalía radicó un cargo por agresión sexual, al amparo del artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y otros dos cargos por maltrato.

La prueba fue presentada ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza global de $15,000.