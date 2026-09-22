Hallan causa para arresto contra hombre de 31 años que habría agredido sexualmente a una menor
El imputado prestó la fianza de $15,000 que le fue fijada, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica
22 de septiembre de 2026 - 3:15 PM
22 de septiembre de 2026 - 3:15 PM
Un hombre de 31 años enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente a una menor en hechos ocurridos en diciembre de 2023, informó la Policía.
Según la investigación realizada por la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Utuado, el imputado, identificado como Juan L. Otero Cintrón, supuestamente cometió una agresión sexual contra una menor.
Por estos hechos, la Fiscalía radicó un cargo por agresión sexual, al amparo del artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y otros dos cargos por maltrato.
La prueba fue presentada ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza global de $15,000.
Otero Cintrón prestó la fianza mediante un fiador privado y quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 30 de septiembre de 2026.
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