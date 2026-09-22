Fascinante hallazgo: arqueólogo aficionado descubre tesoro de monedas antiguas en Alemania

BERLÍN — Un arqueólogo aficionado que descubrió varias monedas romanas de plata en un campo del oeste de Alemania se dio cuenta de que se había topado con algo más importante cuando su detector de metales no dejaba de emitir pitidos.

Oliver Riedl solicitó ayuda a las autoridades y un grupo de expertos, que comenzó a excavar de inmediato, descubrió un total de 934 denarios romanos de plata. Se trata del mayor tesoro de monedas hallado hasta la fecha en Alemania, que data de la época del emperador romano Adriano, según informó este martes la oficina local encargada de los monumentos arqueológicos.

“Tenía claro que aquí había algo más importante enterrado”, afirmó Riedl al describir cómo su detector de metales seguía emitiendo señales incluso después de haber encontrado varias monedas cerca de Wesseling, al sur de Colonia, hace un año.

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El tesoro de monedas, que pesa 3.1 kilogramos (6.8 libras), se expuso el martes en el LVR-LandesMuseum Bonn.

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Según la Oficina de Conservación de Monumentos Arqueológicos de Renania (LVR), la colección de monedas fue probablemente enterrada a propósito en la segunda mitad del siglo II d. C.

“Por supuesto, solo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera guardar ese dinero en un lugar seguro. Al fin y al cabo, en aquella época no existían los bancos”, afirmó Erich Classen, arqueólogo estatal y director de la oficina.

Classen afirmó que no estaba claro por qué nunca se había recuperado el tesoro antes, y añadió que “quizá el propietario falleció antes de que eso pudiera suceder, sin haber podido transmitir el conocimiento sobre las monedas”.

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Los tesoros de la época romana o de otras épocas remotas no son infrecuentes. Sin embargo, pocos de los del siglo II son tan extensos como el hallado en Wesseling, según ha señalado la oficina arqueológica, que ha añadido que resultaba difícil estimar el valor de las monedas en aquel momento.

Sin embargo, la paga de los legionarios romanos, que está bien documentada en fuentes escritas, ofrece un punto de referencia.

“En aquella época, un soldado raso de la legión ganaba 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad de esa cantidad se le retenía en concepto de comida y equipamiento”, explicó Rahel Otte, investigadora asociada de la oficina arqueológica.

“Por lo tanto, un legionario habría tenido que ahorrar todos sus ingresos disponibles durante unos seis años para acumular el tesoro de Wesseling”, afirmó Otte. Añadió que aún no está claro quién acumuló finalmente esta considerable fortuna.

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