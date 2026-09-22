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Fascinante hallazgo: arqueólogo aficionado descubre tesoro de monedas antiguas en Alemania

Se trata de 934 denarios romanos de plata de la época del emperador Adriano, en la segunda mitad del siglo II d. C.

22 de septiembre de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Oficina de Conservación de Monumentos Arqueológicos de Renania (LVR), la colección de monedas fue probablemente enterrada a propósito en la segunda mitad del siglo II d. C. (Rolf Vennenbernd)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BERLÍN — Un arqueólogo aficionado que descubrió varias monedas romanas de plata en un campo del oeste de Alemania se dio cuenta de que se había topado con algo más importante cuando su detector de metales no dejaba de emitir pitidos.

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Oliver Riedl solicitó ayuda a las autoridades y un grupo de expertos, que comenzó a excavar de inmediato, descubrió un total de 934 denarios romanos de plata. Se trata del mayor tesoro de monedas hallado hasta la fecha en Alemania, que data de la época del emperador romano Adriano, según informó este martes la oficina local encargada de los monumentos arqueológicos.

“Tenía claro que aquí había algo más importante enterrado”, afirmó Riedl al describir cómo su detector de metales seguía emitiendo señales incluso después de haber encontrado varias monedas cerca de Wesseling, al sur de Colonia, hace un año.

Por primera vez, Puerto Rico es escenario de una colección numismática de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o Real Casa de la Moneda de España. En esta ocasión, de una que revive la historia de destacados hispanos que participaron en la independencia de los Estados Unidos. Las monedas de plata de la colección pueden oscilar entre $140 y $500, mientras que la de oro alcanza los $2,000, dependiendo del mercado al momento de la venta, y se pueden adquirir directamente desde España o a través de distribuidores de la Casa de Moneda.
1 / 11 | Colección numismática de la Casa de Moneda y Timbre de España conmemora en Puerto Rico la independencia de Estados Unidos. Por primera vez, Puerto Rico es escenario de una colección numismática de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o Real Casa de la Moneda de España. - Ramon "Tonito" Zayas

El tesoro de monedas, que pesa 3.1 kilogramos (6.8 libras), se expuso el martes en el LVR-LandesMuseum Bonn.

Según la Oficina de Conservación de Monumentos Arqueológicos de Renania (LVR), la colección de monedas fue probablemente enterrada a propósito en la segunda mitad del siglo II d. C.

“Por supuesto, solo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera guardar ese dinero en un lugar seguro. Al fin y al cabo, en aquella época no existían los bancos”, afirmó Erich Classen, arqueólogo estatal y director de la oficina.

Classen afirmó que no estaba claro por qué nunca se había recuperado el tesoro antes, y añadió que “quizá el propietario falleció antes de que eso pudiera suceder, sin haber podido transmitir el conocimiento sobre las monedas”.

Un funeral simbólico para la moneda de un centavo, que fue descontinuada este año, se llevó a cabo el sábado frente al Monumento a Lincoln en Washington D. C.Hombres vestidos como el expresidente Abraham Lincoln asisten a un funeral simulado por el centavo.El Congreso, que dicta especificaciones de moneda como el tamaño y el contenido metálico de las monedas, podría hacer permanente la orden de Trump a través de la ley. Pero los esfuerzos anteriores del Congreso para deshacerse del centavo han fracasado.
1 / 13 | Adiós al chavito: realizan funeral simbólico con un féretro repleto de centavos. Un funeral simbólico para la moneda de un centavo, que fue descontinuada este año, se llevó a cabo el sábado frente al Monumento a Lincoln en Washington D. C. - Julia Demaree Nikhinson

Los tesoros de la época romana o de otras épocas remotas no son infrecuentes. Sin embargo, pocos de los del siglo II son tan extensos como el hallado en Wesseling, según ha señalado la oficina arqueológica, que ha añadido que resultaba difícil estimar el valor de las monedas en aquel momento.

Sin embargo, la paga de los legionarios romanos, que está bien documentada en fuentes escritas, ofrece un punto de referencia.

“En aquella época, un soldado raso de la legión ganaba 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad de esa cantidad se le retenía en concepto de comida y equipamiento”, explicó Rahel Otte, investigadora asociada de la oficina arqueológica.

“Por lo tanto, un legionario habría tenido que ahorrar todos sus ingresos disponibles durante unos seis años para acumular el tesoro de Wesseling”, afirmó Otte. Añadió que aún no está claro quién acumuló finalmente esta considerable fortuna.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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