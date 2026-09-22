Familia pide detener compras en línea con fondos del PAN por falta de autorización federal

El Departamento de la Familia, a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), solicitó a Supermercados Econo que detenga el mecanismo utilizado mediante Econo To Go para procesar compras con fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), debido a que Puerto Rico no cuenta actualmente con la autorización federal necesaria para realizar ese tipo de transacción en línea.

En declaraciones escritas, la agencia explicó que los pagos con fondos del PAN realizados fuera del punto de venta requieren una autorización federal que, al momento, no ha sido concedida a Puerto Rico.

Ante esa situación, ADSEF indicó que ha remitido varias comunicaciones a la cadena de supermercados para solicitarle que desista del mecanismo utilizado mediante Econo To Go.

“La acción tomada y las próximas a tomar responden exclusivamente a la necesidad de garantizar que todas las transacciones realizadas con fondos del PAN cumplan con la reglamentación y las autorizaciones federales aplicables”, indicó el Departamento de la Familia.

Supermercados Econo, por su parte, notificó a sus clientes mediante correo electrónico que, efectivo desde este martes, no será posible realizar entregas a domicilio utilizando fondos del PAN.

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“Efectivo desde el 22 de septiembre de 2026, y conforme a directrices emitidas por el Departamento de la Familia y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), no será posible realizar entregas a domicilio utilizando fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN)”, lee el mensaje.

La empresa recomendó a quienes tengan preguntas sobre la disposición comunicarse directamente con ADSEF y lamentó los inconvenientes que pudiera ocasionar la medida.

Buscan autorización federal

Familia aseguró que tanto el departamento como ADSEF cuentan con la estructura necesaria para implementar una iniciativa de compras en línea utilizando fondos del PAN.

Sin embargo, su puesta en marcha depende de obtener la autorización federal correspondiente.

Según la agencia, representantes de Familia y ADSEF sostuvieron la semana pasada una reunión con funcionarios de la Food and Nutrition Administration (FNA) del Departamento de Agricultura federal en la que el asunto formó parte de la discusión.