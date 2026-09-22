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Familia pide detener compras en línea con fondos del PAN por falta de autorización federal

La agencia intervino luego de detectar que un supermercado procesaba este tipo de pagos sin el aval federal requerido

22 de septiembre de 2026 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Familia aseguró que tanto el departamento como ADSEF cuentan con la estructura necesaria para implementar una iniciativa de compras en línea utilizando fondos del PAN. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Departamento de la Familia, a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), solicitó a Supermercados Econo que detenga el mecanismo utilizado mediante Econo To Go para procesar compras con fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), debido a que Puerto Rico no cuenta actualmente con la autorización federal necesaria para realizar ese tipo de transacción en línea.

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En declaraciones escritas, la agencia explicó que los pagos con fondos del PAN realizados fuera del punto de venta requieren una autorización federal que, al momento, no ha sido concedida a Puerto Rico.

Ante esa situación, ADSEF indicó que ha remitido varias comunicaciones a la cadena de supermercados para solicitarle que desista del mecanismo utilizado mediante Econo To Go.

La acción tomada y las próximas a tomar responden exclusivamente a la necesidad de garantizar que todas las transacciones realizadas con fondos del PAN cumplan con la reglamentación y las autorizaciones federales aplicables”, indicó el Departamento de la Familia.

Supermercados Econo, por su parte, notificó a sus clientes mediante correo electrónico que, efectivo desde este martes, no será posible realizar entregas a domicilio utilizando fondos del PAN.

Efectivo desde el 22 de septiembre de 2026, y conforme a directrices emitidas por el Departamento de la Familia y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), no será posible realizar entregas a domicilio utilizando fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN)”, lee el mensaje.

La empresa recomendó a quienes tengan preguntas sobre la disposición comunicarse directamente con ADSEF y lamentó los inconvenientes que pudiera ocasionar la medida.

Buscan autorización federal

Familia aseguró que tanto el departamento como ADSEF cuentan con la estructura necesaria para implementar una iniciativa de compras en línea utilizando fondos del PAN.

Sin embargo, su puesta en marcha depende de obtener la autorización federal correspondiente.

Según la agencia, representantes de Familia y ADSEF sostuvieron la semana pasada una reunión con funcionarios de la Food and Nutrition Administration (FNA) del Departamento de Agricultura federal en la que el asunto formó parte de la discusión.

Familia indicó que espera retomar próximamente esas conversaciones con el objetivo de avanzar hacia una alternativa que permita ofrecer el servicio una vez se obtengan las autorizaciones requeridas.

Tags
Breaking NewsDepartamento de la FamiliaSupermercados EconoPrograma de Asistencia Nutricional (PAN)
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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