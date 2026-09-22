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DoorDash pagará $131 millones por pagarle de menos a repartidores en Nueva York

Se trata de más de 260,000 personas impactadas

22 de septiembre de 2026 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un comunicado, DoorDash reconoció haber cometido errores y afirmó: “En pocas palabras, la hemos fastidiado”. (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — DoorDash pagará $131.5 millones para resolver las demandas por haber pagado menos de lo debido a los repartidores de la ciudad de Nueva York, según anunció el martes el alcalde Zohran Mamdani.

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El acuerdo, que las autoridades han calificado como el mayor acuerdo de indemnización a los trabajadores de la historia de la ciudad, también obliga a la empresa a someterse a un nuevo sistema de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal en materia de remuneración de los repartidores.

En un comunicado, DoorDash reconoció haber cometido errores y afirmó: “En pocas palabras, la hemos fastidiado”.

“Aunque estos errores no fueron intencionados, eso no significa que estén bien. En DoorDash nos enorgullecemos de nuestra excelencia operativa, y esto no fue ni excelente ni aceptable. A los Dashers se les debe pagar el importe íntegro, a tiempo y en todo momento. Pedimos disculpas a los Dashers a los que hemos defraudado”, afirmó la empresa.

Según el Ayuntamiento, la mayor parte de la indemnización se destinará a más de 260,000 trabajadores a los que DoorDash pagó menos de lo debido, no pagó o pagó con retraso por sus entregas. La empresa también abonará al ayuntamiento unos $16 millones en multas civiles y otros gastos.

“Cuando un trabajador se gana un salario, merece que se le pague ese salario: ni mañana, ni tras un juicio, sino a tiempo y en su totalidad”, afirmó Mamdani en un comunicado. “DoorDash ha pagado de menos a más de 260,000 trabajadores, y hoy vamos a recuperar ese dinero”.

DoorDash afirmó que muchos de los errores en los pagos se debieron a “fallos técnicos o a situaciones complicadas”, como entregas que se realizaron fuera de los límites de la ciudad, que tenían varios puntos de recogida o entrega, o que incluían entregas canceladas o completadas parcialmente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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