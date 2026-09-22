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Alcalde de Bayamón anuncia aumento salarial para empleados municipales

El ejecutivo municipal indicó que 1,214 empleados verán su sueldo aumentar de $10.25 a $12.50 la hora

22 de septiembre de 2026 - 1:06 PM

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El alcalde Ramón Luis Rivera, indicó que el aumento será efectivo el 1 de octubre. (Carlos Rivera Giusti)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

El Municipio de Bayamón destinará $5 millones anuales para ofrecer un aumento de sueldo a gran parte de los empleados municipales.

El alcalde Ramón Luis Rivera anunció este martes en conferencia de prensa que 1,214 empleados verán su sueldo aumentar de $10.25 a $12.50 la hora.

Según dijo, este dinero proviene de economías que ha hecho el ayuntamiento, así como de nuevos ingresos.

“Son economías que hemos hecho y aumentos en los recaudos. Son aumentos que son permanentes. Por ejemplo, cuando tienes un aumento en arbitrios de construcción, no es un aumento permanente porque este año pueden ser $2 millones y otro $3 millones”, dijo el alcalde.

El aumento, dijo, podrá significar hasta $450 adicionales cada mes para estos empleados. A partir del pasado mes de junio, el ayuntamiento también elevó en casi 13% la aportación municipal al plan médico de sus empleados.

“Este aumento en la aportación al plan médico representará $1.2 millones adicionales incluidos en este nuevo año fiscal”, precisó el alcalde en una conferencia de prensa acompañado por varios empleados.

En total, el Municipio de Bayamón cuenta con 1,957 empleados. El aumento no cobijará a los empleados que reciben su sueldo de fondos federales, ni a los policías municipales que, según Rivera, recibieron un aumento con enmiendas a su plan de retribución. Según dijo, en el caso de la policía municipal, este plan significó un aumento de salario para los policías municipales de $2,600 a $3,200, incluyendo un estipendio de riesgo de $200.

El aumento será efectivo el 1 de octubre.

En cuanto a los servicios que tienen privatizados en el ayuntamiento, Rivera detalló que los principales son para el recogido de basura, que significa un desembolso de unos $10 millones, y el mantenimiento de las carreteras estatales, que son otros $2 millones del presupuesto municipal.

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Bayamón
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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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