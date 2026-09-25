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Cierran carril de la PR-52 por vehículo incendiado en dirección a Salinas

El tránsito está limitado al lado izquierdo de la vía mientras los bomberos atienden la emergencia

25 de septiembre de 2026 - 10:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Autopistas de Salinas atienden el incidente. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un carril de la autopista PR-52 permanece cerrado este viernes debido a un vehículo incendiado en el kilómetro 56.7, en dirección de Cayey hacia Salinas, informó la Policía.

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Según la Uniformada, el carril derecho está cerrado mientras el Cuerpo de Bomberos atiende la situación. Por el momento, los conductores solo pueden transitar por el carril izquierdo.

Las autoridades indicaron que no se han reportado personas heridas y recomendaron utilizar rutas alternas.

Agentes de la División de Autopistas de Salinas atienden el incidente.

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Breaking NewsIncendiosSalinasCayey Policía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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