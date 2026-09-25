Cierran carril de la PR-52 por vehículo incendiado en dirección a Salinas
El tránsito está limitado al lado izquierdo de la vía mientras los bomberos atienden la emergencia
25 de septiembre de 2026 - 10:26 AM
25 de septiembre de 2026 - 10:26 AM
Un carril de la autopista PR-52 permanece cerrado este viernes debido a un vehículo incendiado en el kilómetro 56.7, en dirección de Cayey hacia Salinas, informó la Policía.
Según la Uniformada, el carril derecho está cerrado mientras el Cuerpo de Bomberos atiende la situación. Por el momento, los conductores solo pueden transitar por el carril izquierdo.
Las autoridades indicaron que no se han reportado personas heridas y recomendaron utilizar rutas alternas.
Agentes de la División de Autopistas de Salinas atienden el incidente.
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