Cierran carril de la PR-52 por vehículo incendiado en dirección a Salinas

Un carril de la autopista PR-52 permanece cerrado este viernes debido a un vehículo incendiado en el kilómetro 56.7, en dirección de Cayey hacia Salinas, informó la Policía.

Según la Uniformada, el carril derecho está cerrado mientras el Cuerpo de Bomberos atiende la situación. Por el momento, los conductores solo pueden transitar por el carril izquierdo.

Las autoridades indicaron que no se han reportado personas heridas y recomendaron utilizar rutas alternas.