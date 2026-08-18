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Transportistas escolares denuncian que Educación aún no salda millonarias deudas

La Federación de Porteadores Escolares alerta que el servicio a estudiantes se puede interrumpir

18 de agosto de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más de 30,000 estudiantes reciben servicio de transportación escolar, según datos de Educación. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Empresas que proveen servicios de transportación escolar podrían verse obligadas a detener sus guaguas tan pronto como la próxima semana debido a que el Departamento de Educación continúa sin saldar las millonarias deudas que mantiene con ellas, denunció el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón.

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“No nos han pagado ni la mitad de lo que nos deben”, indicó Rosado Rolón, en entrevista telefónica.

Precisó que, de una deuda de $5.5 millones por servicios brindados el pasado año escolar, Educación informó que estaría pagando unos $2.5 millones entre el lunes y hoy, martes. Los restantes $3 millones aún deben ser solicitados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), indicó el porteador escolar, de acuerdo con la información que recibió de Educación.

Al momento de publicación, Educación no proveyó declaraciones sobre los reclamos de los transportistas.

“De esos $3 millones de (2026), aún están por cuadrar para solicitar a OGP y eso nosotros vamos a pedir diligencia al secretario ya que, dentro de la deuda de los $3 millones que aún quedan, corresponden a las compañías que más volumen tienen, que más transportamos estudiantes. Muchas de ellas, ya la semana que viene no pueden continuar operando, ya que el pago que recibimos (previamente) fue de apenas el 18%, 22% de la deuda que aún tienen a mayo de este año”, señaló.

A esto, se suman otros $3.5 millones de pagos que aún no han recibido del 2025, precisó Rosado Rolón.

La Federación tendrá una reunión con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en la tarde de este martes. Más de 30,000 estudiantes reciben servicio de transportación escolar, según datos de la agencia.

Los alumnos de la escuela Abelardo Díaz Alfaro en Toa Alta participaron del recibimiento preparado para iniciar el curso escolar.Entre saludos y conversaciones, la comunidad escolar marcó el comienzo de un año lleno de oportunidades.El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, acompañó a los estudiantes de la escuela Abelardo Díaz Alfaro, en Toa Alta, en su regreso a clases.
1 / 8 | En imágenes: el primer día de clases en una escuela en Toa Alta. Los alumnos de la escuela Abelardo Díaz Alfaro en Toa Alta participaron del recibimiento preparado para iniciar el curso escolar. - suministrada

El portavoz de los transportistas resaltó que estos proveedores han laborado por años con las mismas tarifas, por lo que han absorbido los aumentos en costos de combustible y en el salario mínimo estatal. Aseguró que una compañía en la zona noreste, que no identificó, ya dejó de dar servicios.

“Estos son deudas por servicios que se dieron a mayo de este año”, apuntó Rosado Rolón.

“Cada día que pase, es un día que ponemos en riesgo los servicios a los niños cuando para una compañía son cientos, son miles (de dólares) que cuesta mover los vehículos”, agregó. Las deudas, explicó, han dificultado que los transportistas cuenten con la liquidez que suelen separar para principios del año escolar, ya que saben que los primeros pagos de un primer semestre comienzan a salir en octubre.

La deuda con los transportistas escolares amenazó el inicio del año escolar, que apenas comenzó hace unas dos semanas, debido a la posibilidad de que los estudiantes no pudieran recibir el servicio de transportación. En julio, Ramos Parés reconoció que el retraso en los desembolsos se debió, en parte, a la implantación del nuevo sistema financiero del gobierno.

Poco antes que iniciaran las clases, el secretario aseguró que se emitirían unos $9 millones en pagos para los porteadores. Asimismo, el secretario de Asuntos Públicos y portavoz de La Fortaleza, Jean Peña Payano, ha asegurado que el gobierno saldará la deuda que mantiene con ellos.

Después de la promesa de pago que hiciera el secretario de Asuntos Públicos el día antes que empezaran las clases, las compañías decidimos firmar contratos. Aunque ese compromiso no se cumplió, iniciamos; están los estudiantes entusiasmados, están en rutas, están viajando. Tenemos nuestros empleados que, después de dos meses sin trabajo, arrancaron a trabajar y que ahora nosotros tengamos que, por obligación, comenzar a paralizar los servicios no es justo”, sostuvo Rosado Rolón.

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Departamento de EducaciónTransporte escolarEstudiantesEscuelas públicas
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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