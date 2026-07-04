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Muere peatón tras ser atropellado en carretera de Bayamón

La Policía informó que al conductor se le realizó la prueba de alcohol, que arrojó 0.0%

4 de julio de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vehículo fue ocupado para fines de investigación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón murió en la madrugada del 4 de julio tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 1.5 de la PR-6, en Bayamón, informó la Policía.

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De acuerdo con la investigación preliminar, un conductor, de 34 años, transitaba por la vía en un Kia Seltos blanco del año 2026 cuando impactó con la parte frontal del vehículo a un peatón que presuntamente intentaba cruzar por un área no rotulada para cruce peatonal y sin iluminación.

Según la Uniformada, el peatón, quien no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.

Las autoridades indicaron que, como parte de la pesquisa, al conductor se le realizó una prueba de alcohol, la cual arrojó 0.0%.

El vehículo fue ocupado para fines de investigación.

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Breaking NewsPeatón arrolladoPolicía de Puerto RicoBayamón
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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