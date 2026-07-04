Muere peatón tras ser atropellado en carretera de Bayamón
La Policía informó que al conductor se le realizó la prueba de alcohol, que arrojó 0.0%
4 de julio de 2026 - 10:01 AM
4 de julio de 2026 - 10:01 AM
Un peatón murió en la madrugada del 4 de julio tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 1.5 de la PR-6, en Bayamón, informó la Policía.
De acuerdo con la investigación preliminar, un conductor, de 34 años, transitaba por la vía en un Kia Seltos blanco del año 2026 cuando impactó con la parte frontal del vehículo a un peatón que presuntamente intentaba cruzar por un área no rotulada para cruce peatonal y sin iluminación.
Según la Uniformada, el peatón, quien no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.
Las autoridades indicaron que, como parte de la pesquisa, al conductor se le realizó una prueba de alcohol, la cual arrojó 0.0%.
El vehículo fue ocupado para fines de investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: