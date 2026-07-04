Muere peatón tras ser atropellado en carretera de Bayamón

Un peatón murió en la madrugada del 4 de julio tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 1.5 de la PR-6, en Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, un conductor, de 34 años, transitaba por la vía en un Kia Seltos blanco del año 2026 cuando impactó con la parte frontal del vehículo a un peatón que presuntamente intentaba cruzar por un área no rotulada para cruce peatonal y sin iluminación.

Según la Uniformada, el peatón, quien no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.

Las autoridades indicaron que, como parte de la pesquisa, al conductor se le realizó una prueba de alcohol, la cual arrojó 0.0%.