Departamento de Salud reporta dos casos de viruela símica en Puerto Rico

El secretario de Salud, Víctor Ramos, reveló este martes que se registraron, en Puerto Rico, dos casos de personas contagiadas con la viruela símica (mpox), de la cepa clado I, la más agresiva y que nunca se había detectado en la isla.

“En esta semana, tuvimos dos casos de lo que se llama monkeypox (viruela símica o del mono), pero de lo que se llama clado I. Hay dos tipos de monkeypox. La mayoría de los casos que hubo el año pasado eran del clado II, y estos dos casos fueron de clado I, que es una enfermedad más severa que la de clado II, aunque solo ha habido cuatro casos en todo el año... Las vacunas, ahora mismo, están disponibles, pero a través de un proveedor privado”, explicó el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

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Puerto Rico acumula 285 casos confirmados de mpox desde 2022. En 2025, se reportaron 15 casos confirmados. De los cuatro casos de este año, dos fueron identificados en enero y otros dos en julio.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que los dos casos registrados con viruela símica corresponden al Clado I. (Ramon "Tonito" Zayas)

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Miriam Ramos Colón, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, precisó que los dos casos reportados los pasados días corresponden a hombres de 20 a 59 años, ambos residentes en Puerto Rico. Uno de ellos se contagió durante un viaje al extranjero y el otro, tras tener contacto sexual con un “viajero”.

“Estos dos casos no están vinculados entre sí. Son casos independientes”, subrayó Ramos Colón.

Destacó que ambas personas contagiadas están “estables”, pero no pudo contactar a las personas que contagiaron a ambos puertorriqueños.

“Al momento, con esos dos casos, bajo las circunstancias en las que ocurrieron, eso no implica que en Puerto Rico hay transmisión comunitaria de la enfermedad, en este momento. Son casos independientes que ocurrieron con factores de riesgo similares, pero en diferentes contextos”, abundó la funcionaria.

Una nueva cepa en Puerto Rico

El secretario de Salud, por su parte, enfatizó en la severidad de la cepa detectada.

“Todos los casos anteriores habían sido de la cepa II. Los dos casos últimos son de la I. No han sido personas que han tenido enfermedad que han tenido que hospitalizarse, pero es la I. Es la que más mortalidad da en los países donde esto es endémico, y nunca habíamos tenido la I. Todos los casos que habíamos tenido el año pasado y en 2024 fueron de la II”, precisó.

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De acuerdo con la vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud, el monitoreo de este virus comenzó en mayo de 2022. Ese año, se registraron 210 casos y en 2023, siete casos. Mientras que, en 2024, hubo 49 casos y 15 casos más el año pasado, según el Departamento de Salud.

Ramos Colón indicó que, tras los dos casos reportados recientemente, el Departamento de Salud emitió un aviso a todos los centros o instalaciones de salud para “alertar sobre estos casos y los exhorta a que, entonces, evalúen y fortalezcan los planes de trabajo que tienen desarrollados”.

El aviso enfatiza que se tome información detallada sobre el historial de viaje de la persona, destacó la epidemióloga.

La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad viral poco común que resurgió en mayo del 2022 y se transmite por contacto cercano piel con piel, transmisión sexual y puede incluir síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y erupciones en la piel.