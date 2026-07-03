Más de $900 en mercancía: Policía busca a sospechosa de robo en farmacia de Ponce

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de una mujer sospechosa de apropiación ilegal en la farmacia Walgreens ubicada en la avenida Fagot, en Ponce.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron los días 27 y 28 de junio de 2026, cuando la mujer entró al establecimiento y presuntamente se apropió de mercancía valorada en más de $900.

De acuerdo con la querella, la sospechosa abandonó el lugar sin pagar por los artículos.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.