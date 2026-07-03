En condición delicada una mujer que fue agredida con objeto contundente en Fajardo

Una mujer de 34 años se encuentra en condición delicada tras ser agredida este viernes con un objeto contundente en medio de un incidente de violencia de género reportado en Fajardo, informó la Policía.

De acuerdo con la Unifromada, los hechos ocurrieron a las 8:03 a.m. en un apartamento del residencial Veve Calzada.

Las autoridades indicaron que la fémina fue golpeada en el área de la cabeza, por lo que fue transportada a un hospital del área metropolitana.

La Policía indicó que una persona se encuentra bajo custodia de las autoridades en relación con estos hechos.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Fajardo.

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