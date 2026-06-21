Hallan un cuerpo baleado en Comerío

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Comerío.

El caso fue reportado a eso de la 1:27 a.m., en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-7774, en el sector Mora del barrio Piña.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron un hombre sin signos de vida en el interior de un vehículo, con varias heridas de bala.

No se precisó de inmediato si el occiso fue identificado.