Hallan un cuerpo baleado en Comerío
La Policía encontró al occiso dentro de un vehículo
21 de junio de 2026 - 6:27 AM
21 de junio de 2026 - 6:27 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Comerío.
El caso fue reportado a eso de la 1:27 a.m., en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-7774, en el sector Mora del barrio Piña.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala.
Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron un hombre sin signos de vida en el interior de un vehículo, con varias heridas de bala.
No se precisó de inmediato si el occiso fue identificado.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 226 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 209 registrados a la misma fecha en el 2025.
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