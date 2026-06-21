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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo baleado en Comerío

La Policía encontró al occiso dentro de un vehículo

21 de junio de 2026 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este sábado, la Policía había reportado 226 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 209 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Comerío.

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El caso fue reportado a eso de la 1:27 a.m., en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-7774, en el sector Mora del barrio Piña.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron un hombre sin signos de vida en el interior de un vehículo, con varias heridas de bala.

No se precisó de inmediato si el occiso fue identificado.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 226 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 209 registrados a la misma fecha en el 2025.

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ComeríoBreaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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