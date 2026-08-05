La Policía busca a una mujer reportada como desaparecida en Ponce

La Policía solicito la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Viviana Rivera del Valle, quien fue reportada como desaparecida el 29 de junio en Ponce.

La Uniformada indicó, en declaraciones escritas, que Rivera del Valle, de 33 años, fue vista por última vez en el barrio Punta Diamante.

La querella ante las autoridades fue presentada por su madre, quien la describió como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5′2″) y un peso de 130 libras. Sus ojos y cabello son de color marrón.

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto color negro, camiseta tipo “Sport Bra” color negro y tenis color blancos. Se informó que Rivera del Valle posee tatuajes, aunque no se ofrecieron descripciones del arte ni los lugares en el cuerpo donde se los hizo.

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Rivera del Valle, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o puede comunicarse con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce en el 787-284-4040, extensiones 1450 y 1451.