¿Viste un salidero? Así puedes reportarlo a la AAA en medio de la sequía

¿Detectaste un salidero de agua? La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) exhortó a la ciudadanía a reportarlo llamando al 787-620-2482 o mediante las redes sociales de la corporación, al asegurar que esas querellas ayudan a identificar y atender con mayor rapidez las averías en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el plan de racionamiento para abonados del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González recordó que las llamadas son recibidas aun cuando ingresen a un sistema automatizado o de mensajes.

“Cuando llama a ese número, a veces entra en un sistema computarizado o de dejar mensajes. Hágalo, porque ellos lo reciben y lo notifican. En las redes sociales se está monitoreando también, súbanlo. En la medida que se puedan corregir, es más agua que entra al sistema”, expresó la mandataria.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, aseguró que la corporación cuenta con personal propio y con brigadas de compañías privadas para atender las fugas de agua.

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1 / 21 | Estos son los municipios que entrarán en racionamiento este viernes. La gobernadora Jenniffer González anunció el temido racionamiento para los abonados que se suplen de embalse Carraízo en Trujillo Alto tras la drástica baja en su nivel debido a la sequía que afecta a la Isla. - Xavier Araújo 1 / 21 Estos son los municipios que entrarán en racionamiento este viernes La gobernadora Jenniffer González anunció el temido racionamiento para los abonados que se suplen de embalse Carraízo en Trujillo Alto tras la drástica baja en su nivel debido a la sequía que afecta a la Isla. Xavier Araújo Compartir

“Tenemos ahora mismo personal de la AAA que está asignado a lo que son salideros, y tenemos también apoyo de empresas privadas que también tienen brigadas. Todos los esfuerzos están concentrados en atender salideros rápidamente”, sostuvo.

El funcionario indicó que los reportes realizados por ciudadanos y alcaldes son utilizados para establecer las prioridades de trabajo.

“Tenemos registro a través de querellas y alcaldes que nos envían referidos directamente de los salideros y pueden establecer que cuando hacen referidos, nosotros vamos de manera prioritaria”, afirmó.

Sobre el tiempo que toma reparar un salidero, González Delgado explicó que dependerá de la complejidad de la avería.

“Va a depender de la tubería y del tipo de avería. Hay averías que se pueden reparar con facilidad usando un sello mecánico completo”, señaló.

Respecto a la cantidad de agua que se pierde por salideros, el presidente ejecutivo indicó que la AAA aún no cuenta con una cifra científicamente validada.

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“Ahora mismo, para establecer un número científicamente comprobado, no tenemos ese mecanismo porque tenemos que medir la salida de la planta y el consumo de los clientes. Esa es la diferencia matemática”, explicó.

No obstante, informó que la corporación desarrolla dos proyectos para medir con mayor precisión las pérdidas de agua en el sistema de distribución.

Como ejemplo del impacto que puede tener la reparación de una avería, la gobernadora destacó que un salidero de cuatro pulgadas en el sistema Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, fue corregido el pasado 7 de julio.

“Se perdían cuatro millones de galones diarios en Sergio Cuevas”, aseguró González.

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