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¿Viste un salidero? Así puedes reportarlo a la AAA en medio de la sequía

La corporación exhortó a la ciudadanía a utilizar la línea telefónica y las redes sociales para notificar fugas de agua

5 de agosto de 2026 - 4:06 PM

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El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, aseguró que la corporación cuenta con personal propio y con brigadas de compañías privadas para atender las fugas de agua. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

¿Detectaste un salidero de agua? La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) exhortó a la ciudadanía a reportarlo llamando al 787-620-2482 o mediante las redes sociales de la corporación, al asegurar que esas querellas ayudan a identificar y atender con mayor rapidez las averías en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.

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Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el plan de racionamiento para abonados del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González recordó que las llamadas son recibidas aun cuando ingresen a un sistema automatizado o de mensajes.

“Cuando llama a ese número, a veces entra en un sistema computarizado o de dejar mensajes. Hágalo, porque ellos lo reciben y lo notifican. En las redes sociales se está monitoreando también, súbanlo. En la medida que se puedan corregir, es más agua que entra al sistema”, expresó la mandataria.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, aseguró que la corporación cuenta con personal propio y con brigadas de compañías privadas para atender las fugas de agua.

La gobernadora Jenniffer González anunció el temido racionamiento para los abonados que se suplen de embalse Carraízo en Trujillo Alto tras la drástica baja en su nivel debido a la sequía que afecta a la Isla. Explicó que tuvo que adelantar una reunión de emergencia con alcaldes y otros funcionarios para analizar la situación de emergencia y tomar las medidas. Uno de los embalses más afectado es el de La Plata cuyo nivel ha descendido drásticamente en las pasadas semanas.
1 / 21 | Estos son los municipios que entrarán en racionamiento este viernes. La gobernadora Jenniffer González anunció el temido racionamiento para los abonados que se suplen de embalse Carraízo en Trujillo Alto tras la drástica baja en su nivel debido a la sequía que afecta a la Isla. - Xavier Araújo

“Tenemos ahora mismo personal de la AAA que está asignado a lo que son salideros, y tenemos también apoyo de empresas privadas que también tienen brigadas. Todos los esfuerzos están concentrados en atender salideros rápidamente”, sostuvo.

El funcionario indicó que los reportes realizados por ciudadanos y alcaldes son utilizados para establecer las prioridades de trabajo.

“Tenemos registro a través de querellas y alcaldes que nos envían referidos directamente de los salideros y pueden establecer que cuando hacen referidos, nosotros vamos de manera prioritaria”, afirmó.

Sobre el tiempo que toma reparar un salidero, González Delgado explicó que dependerá de la complejidad de la avería.

“Va a depender de la tubería y del tipo de avería. Hay averías que se pueden reparar con facilidad usando un sello mecánico completo”, señaló.

Respecto a la cantidad de agua que se pierde por salideros, el presidente ejecutivo indicó que la AAA aún no cuenta con una cifra científicamente validada.

Los precios de los productos, artículos y servicios esenciales relacionados con la escasez de agua provocada por la sequía en Puerto Rico quedaron congelados desde la mañana del sábado, 1 de agosto de 2026, luego de que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, emitiera la Orden 2026-006 para evitar aumentos durante la emergencia."Para fines de la presente Orden se considerarán artículos de primera necesidad todos aquellos productos, materiales, equipos, suministros y servicios objeto del comercio que sea susceptible de ser vendido, arrendado o alquilado y que su consumo o uso sea necesario para el consumidor como resultado de un plan de racionamiento de agua o de la preparación para un plan de racionamiento de agua", expresa la Orden 2026-006.La orden entró en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta que finalice el estado de emergencia o hasta que el secretario del DACO disponga lo contrario.
1 / 10 | Agua, hielo y más: lo que no puede subir de precio por la sequía. Los precios de los productos, artículos y servicios esenciales relacionados con la escasez de agua provocada por la sequía en Puerto Rico quedaron congelados desde la mañana del sábado, 1 de agosto de 2026, luego de que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, emitiera la Orden 2026-006 para evitar aumentos durante la emergencia. - Xavier Araújo

“Ahora mismo, para establecer un número científicamente comprobado, no tenemos ese mecanismo porque tenemos que medir la salida de la planta y el consumo de los clientes. Esa es la diferencia matemática”, explicó.

No obstante, informó que la corporación desarrolla dos proyectos para medir con mayor precisión las pérdidas de agua en el sistema de distribución.

Como ejemplo del impacto que puede tener la reparación de una avería, la gobernadora destacó que un salidero de cuatro pulgadas en el sistema Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, fue corregido el pasado 7 de julio.

“Se perdían cuatro millones de galones diarios en Sergio Cuevas”, aseguró González.

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Breaking NewsAAAJenniffer GonzálezEmbalse CarraízoSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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