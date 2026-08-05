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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuál es la Zona 1 y la Zona 2? Estos son los sectores afectados por el racionamiento en Carraízo

Aquí la lista de las interrupciones en el servicio de agua por la sequía

5 de agosto de 2026 - 10:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mapa de la Zona 1 y Zona 2, en las que fueron distribuidas algunas comunidades de siete municipios que se verán afectados por el racionamiento debido a la sequía que afecta la represa Carrízo. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

A partir de de este viernes, sectores de siete municipios enfrentarán racionamiento de agua por la sequía que afecta el embalse Carraízo.

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El impacto será en algunas comunidades de San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto, Canóvanas, Gurabo y Juncos.

El gobierno anunció el miércoles que los afectados fueron divididos en dos zonas. Cada zona se alternará con las interrupciones de agua por periodos de 48 horas.

A partir de las 6:00 de la mañana de este viernes, 7 de agosto, no tendrán agua los abonados en la Zona 2 durante dos días.

A continuación le decimos cuáles son las comunidades afectados en la Zona 2:

Zona 2: Carolina

  • Carr. 853 Km 2.7 hasta Carr. 853, Km 3.6
  • Camino Zequeira
  • Sector La Cantera
  • Bombas Arrallanes I
  • Sector Hoyo Frío
  • Sector El Tamarindo
  • Sector Los Benítez
  • Carr. 853, Km 3.6 hasta Carr. 853, Km 8.0
  • Barrazas, Sector Los Tapias
  • Cuesta Los Flacos, Km 1
  • Sector El Tamarindo
  • Sector Los Brillones
  • Sector Los López
  • Sector Los Márquez
  • Sector Templo El Arca
  • Sector Los Álamos
  • Sector Los Fernández
  • Sector Aguas Claras
  • Carr. 853, Km 6.8 hasta interseción con la Carr. 185
  • Sector Los Flores
  • Bo. Cedros
  • Carr. 185, Km 11.0 hasta Km 12.8
  • Bo. Cedros
  • Urb. Metrópolis
  • Apartamentos Metro Monte
  • Urb. Estancias Metrópolis
  • Chalets de Metrópolis
  • Urb. Carolina Alta
  • Condominio Paseo de Monte Flores
  • Urb. Lomas Alta
  • Residencial Lomas Alta
  • Residencial Roberto Clemente
  • Residencial Los Mirtos
  • Urb. Carolina Housing
  • Urb. Los Arboles
  • Condominio Villa San Antón
  • Sector Cuesta Quiles
  • Sector La Lomita
  • Villa Madrigal
  • La Alambra
  • Club Yaucano
  • Sector Mameyal
  • Urb. Rollings Hills
  • Camino Los Parceleros
  • Carr. 860, Km 0.2 hasta el tanque Metrópolis
  • Urb. Estancia del Camino
  • Urb. Jardines de Carolina
  • Complejo de apartamentos Parque Escorial
  • Escorial Plaza
  • Carr. 848
  • Bo. Saint Just
  • Urb. Parque Ecuestre
  • Torrecillas
  • Loíza Valley

Zona 2: Canóvanas

  • PR-962
  • Bo. Cambalache
  • Estancias de Campo Rico
  • Finca Maravilla
  • Lomas del Viento
  • Parcelas Viejas Campo Rico
  • Parcelas Nuevas Campo Rico
  • Tanque Parcelas Nuevas Campo Rico
  • Sector El Río, después de Los Chorritos
  • Sector Finca Pozo
  • Canovanillas
  • Carr. 185, Km 1.6 hasta Km 8.6
  • Finca Calzada
  • Las Haciendas de Canóvanas
  • Urb. Las Haciendas
  • Los Navarros
  • Mansiones del Tesoro
  • PR-941
  • Quintas de Canóvanas
  • Hipódromo Camarero
  • Urb. Ciudad Jardín

Zona 2: Trujillo Alto

  • PR-181
  • Complejos de Encantada
  • PR-181 hasta la intersección con la PR-851
  • Bo. La Gloria
  • Bo. Dos Bocas
  • Sector Talanco
  • Quebrada Negrito
  • Coco Panel
  • Pueblo de Trujillo Alto
  • Bo. Masa Sabana
  • Wonderville
  • Colindancia con Bo. Santa Rita

Zona 2: Gurabo

  • Santa Rita

Zona 2: San Juan

  • PR-876
  • Complejos Montebello
  • Zona Industrial en PR-877
  • Ave. 65 de Infantería
  • PR-3
  • Venezuela
  • Buen Consejo
  • Experimental
  • Cambridge Park
  • Reparto Contemporáneo
  • Chalets de Cupey
  • Antigua Vía
  • Villas de Lomas Verdes
  • Antón Santi
  • Villa Nevárez
  • Centro Médico
  • Jardines Metropolitano
  • Pueblo de Río Piedras
  • Ave. Barbosa
  • Cantera
  • Barriadas Bitumul e Israel
  • Floral Park
  • San José
  • Pérez Morris
  • Valencia
  • Quintana
  • Manuel A. Pérez y sectores aledaños
  • PR-3 Int. PR-181 hasta PR-3 Int. PR-849
  • Country Club 29
  • Hill Brothers
  • Parcelas Falú
  • Las Virtudes
  • Reparto Sevilla
  • Monte Hatillo
  • Carr. 849
  • Terrazas de San Juan
  • Colinas de San Juan
  • La Vista
  • San Martín
  • Sector Monteflores
  • Calle San Mateo
  • Calle Julián Pesante
  • Calle Del Valle
  • Res. Villa Kennedy
  • Res. Las Casas
  • Calle Lutz
  • Villa Palmera
  • Monte Carlo
  • Santo Domingo
  • Portal La Reina
  • Berwind
  • Monte Park

Este domingo, 9 de agosto, le tocará el corte de agua a las comunidades en la Zona 1 durante 48 horas.

A continuación le decimos cuáles son las comunidades afectados en la Zona 1:

Zona 1: Carolina

  • Tanque La Loma
  • Carruzos I
  • Carr. 857, Km 5.1 hasta la intersección con Carr. 185
  • Carr. 856 hasta la intersección con Carr. 853
  • Bo. Barrazas
  • Sector Golder Valley
  • Carr. 853, Km 8.1 hasta Carr. 853. Km 8.6
  • Sector Cuesta Los Flacos
  • Sector Cedro
  • Calle Monoloro
  • Calle Yagrumo
  • Calle La Rosa
  • Carr. 859, Km 0.4 hasta Carr. 859, Km 2.6
  • Carr. 857, Km 1.6 hasta Km 4.9
  • Sector La Aldea
  • Sector Las Chispas
  • Carr. 857, Km 2.7 hasta Carr. 857, Km 3.0
  • Carr. 859, Km 3.0 hasta Carr. 857, Km 2.7
  • Urb. Villa Retorno
  • Sector Los Carmonas
  • Tanques Gemelos
  • Bo. Santa Cruz
  • Carr. 859, Km 1.0 hasta Km 3.6
  • Sector El Trompito
  • Calle Aldea
  • Sector Los Cubas
  • Sector Quebrada Limones
  • Sector Los Nieves
  • Sector Los Sosas
  • Carruzo IV
  • Sector Los Lajas
  • Sector Los Canales
  • Carr. 856 desde Km 1.8 hasta Km 3.5
  • Carr. 856 Int. 856 hasta Km 2.0
  • Carr. 856, Km 2.0 hasta Carruzo V
  • Sector Las Filipinas
  • Carr. 856 hasta 500 metros antes de la Int. con la Carr. 185
  • Sector Negro Pagán
  • Sector Calo I y Calo II
  • Sector Cacao Centro
  • Sector UGT
  • Sector Golder Valley
  • Sector Los Rivera
  • Sector Las Gaviotas
  • Sector Los Febres
  • Sector Taíno
  • Carr. 858, Km 0.8 hasta Km 3.8
  • Cacao Centro
  • Aeropuerto Luis Muñoz Marín
  • Urb. Vista Mar
  • Urb. Catelana Garden
  • Urb. Jardines de Country Club
  • Sabana Bajo
  • Urb. Country Club
  • Villas Asturias
  • Sabana Gardens
  • Valle Arriba Heights
  • Urb. Villa Fontana
  • Urb. Alturas de Villa Fontana
  • Villa Cooperativa
  • Villa Venecia
  • Jardines de Borinquen
  • Villa Justicia
  • Urb. Rosa María
  • Urb. Vista Mar Marina
  • Urb. José Quiñones
  • Villa Flores
  • Urb. Los Ángeles
  • Urb. Villa Carolina
  • Isla Verde

Zona 1: Canóvanas

  • Sector Los Castillos
  • Bo. Lomas Cole
  • Quebrada Prieta
  • Carr. 785, Km 8.6 hasta Km 11.0
  • Sector La Vega
  • Sector Martín González I
  • Sector Loma de Cubuy
  • Lomastino
  • El Arca
  • Parcelas Las 400
  • PR-185, Km 14.1 hasta Km 12.6
  • Sector Las Yayas
  • Sector Los Sosa
  • Sector Los Pérez
  • Sector Los González
  • Sector Los Café
  • PR-186, Km 1.3 hasta Km 7.0
  • Sector Las Cuadras

Zona 1: Trujillo Alto

  • Round Hill
  • PR-181 Int. con la PR-8860
  • Lago Alto
  • Terra Linda
  • Complejos San Rafael
  • Patio Sevillano
  • Villas del Lago y complejos aledaños
  • PR-846
  • Complejos Interamericana
  • Ciudad Universitaria
  • Bda. Los González
  • Carr. 175 desde la Int. con la PR-181 hasta Km .3
  • Villa Margarita
  • Lomas de Trujillo
  • Sunville
  • Urb. El Conquistador
  • La Lomita
  • Vista Serena
  • Riveras del Río
  • PR-845 desde la Int. con la PR-175
  • Rincón Español
  • Jardines Morales
  • Fair View
  • Sector El Hoyo
  • Parcelas Carraízo
  • Haciendas de Carraízo
  • Villas de Carraízo
  • Terrazas de Carraízo
  • PR-850
  • Bo. Las Cuevas
  • Colinas de Fair View
  • Villas de Caney
  • Andreas Court
  • PR-199
  • Los Paseos
  • Borinquen Gardens

Zona 1: San Juan

  • Viejo San Juan
  • Miramar
  • Condado
  • Ocean Park Hill Mansions
  • Park Gardens
  • Villa Capri
  • Venus Gardens
  • El Dorado
  • Urb. San Gerardo
  • Sector El Cinco
  • Villa Húcar
  • Camino Hogar del Niño
  • Ave. Winston Churchill
  • Ave. Paraná
  • PR-844
  • El Cerezal
  • Cupey Alto
  • PR-199
  • Urb. Paseos
  • Paseo Real
  • Paseo la Fuente
  • Paseo las Vistas 1
  • Paseo las Vistas 2
  • Paseo las Brisas
  • Paseo Mayor
  • Paseo del Prado
  • Paseo del Parque
  • Paseo San Juan
  • Paseo Alto
  • Villas del Sol
  • Sector El Capá
  • Borinquen Gardens
  • La Marina
  • Los Choferes
  • Cupey Gardens
  • Montebello
  • Reparto Universitario
  • Villa Andalucía
  • Ext. San Agustin
  • Cond. Town Park
  • Bo. Vista Alegre

Zona 1: Loíza

  • Barrio Torrecillas
  • Sector Piñones
  • Sector Latorre

Zona 1: Gurabo

  • Masas Aisladas

Zona 1: Juncos

  • Sector Las Piñas

Calendario

Identifique la zona donde está su comunidad y mire en el calendario de abajo para que sepa cuando su zona estará sin servicio de agua en el mes de agosto.

Calendario de interrupciones por zona debido al racionamiento de agua relacionado a la sequía que afecta la represa Carraízo.
Calendario de interrupciones por zona debido al racionamiento de agua relacionado a la sequía que afecta la represa Carraízo. (Captura)
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