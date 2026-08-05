¿Cuál es la Zona 1 y la Zona 2? Estos son los sectores afectados por el racionamiento en Carraízo
Aquí la lista de las interrupciones en el servicio de agua por la sequía
5 de agosto de 2026 - 10:41 AM
5 de agosto de 2026 - 10:41 AM
A partir de de este viernes, sectores de siete municipios enfrentarán racionamiento de agua por la sequía que afecta el embalse Carraízo.
El impacto será en algunas comunidades de San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto, Canóvanas, Gurabo y Juncos.
El gobierno anunció el miércoles que los afectados fueron divididos en dos zonas. Cada zona se alternará con las interrupciones de agua por periodos de 48 horas.
A partir de las 6:00 de la mañana de este viernes, 7 de agosto, no tendrán agua los abonados en la Zona 2 durante dos días.
A continuación le decimos cuáles son las comunidades afectados en la Zona 2:
Este domingo, 9 de agosto, le tocará el corte de agua a las comunidades en la Zona 1 durante 48 horas.
A continuación le decimos cuáles son las comunidades afectados en la Zona 1:
Identifique la zona donde está su comunidad y mire en el calendario de abajo para que sepa cuando su zona estará sin servicio de agua en el mes de agosto.
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