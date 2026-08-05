¿Cuál es la Zona 1 y la Zona 2? Estos son los sectores afectados por el racionamiento en Carraízo

A partir de de este viernes, sectores de siete municipios enfrentarán racionamiento de agua por la sequía que afecta el embalse Carraízo.

El impacto será en algunas comunidades de San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto, Canóvanas, Gurabo y Juncos.

El gobierno anunció el miércoles que los afectados fueron divididos en dos zonas. Cada zona se alternará con las interrupciones de agua por periodos de 48 horas.

A partir de las 6:00 de la mañana de este viernes, 7 de agosto, no tendrán agua los abonados en la Zona 2 durante dos días.

A continuación le decimos cuáles son las comunidades afectados en la Zona 2:

Zona 2: Carolina

Carr. 853 Km 2.7 hasta Carr. 853, Km 3.6

Camino Zequeira

Sector La Cantera

Bombas Arrallanes I

Sector Hoyo Frío

Sector El Tamarindo

Sector Los Benítez

Carr. 853, Km 3.6 hasta Carr. 853, Km 8.0

Barrazas, Sector Los Tapias

Cuesta Los Flacos, Km 1

Sector El Tamarindo

Sector Los Brillones

Sector Los López

Sector Los Márquez

Sector Templo El Arca

Sector Los Álamos

Sector Los Fernández

Sector Aguas Claras

Carr. 853, Km 6.8 hasta interseción con la Carr. 185

Sector Los Flores

Bo. Cedros

Carr. 185, Km 11.0 hasta Km 12.8

Bo. Cedros

Urb. Metrópolis

Apartamentos Metro Monte

Urb. Estancias Metrópolis

Chalets de Metrópolis

Urb. Carolina Alta

Condominio Paseo de Monte Flores

Urb. Lomas Alta

Residencial Lomas Alta

Residencial Roberto Clemente

Residencial Los Mirtos

Urb. Carolina Housing

Urb. Los Arboles

Condominio Villa San Antón

Sector Cuesta Quiles

Sector La Lomita

Villa Madrigal

La Alambra

Club Yaucano

Sector Mameyal

Urb. Rollings Hills

Camino Los Parceleros

Carr. 860, Km 0.2 hasta el tanque Metrópolis

Urb. Estancia del Camino

Urb. Jardines de Carolina

Complejo de apartamentos Parque Escorial

Escorial Plaza

Carr. 848

Bo. Saint Just

Urb. Parque Ecuestre

Torrecillas

Loíza Valley

Zona 2: Canóvanas

PR-962

Bo. Cambalache

Estancias de Campo Rico

Finca Maravilla

Lomas del Viento

Parcelas Viejas Campo Rico

Parcelas Nuevas Campo Rico

Tanque Parcelas Nuevas Campo Rico

Sector El Río, después de Los Chorritos

Sector Finca Pozo

Canovanillas

Carr. 185, Km 1.6 hasta Km 8.6

Finca Calzada

Las Haciendas de Canóvanas

Urb. Las Haciendas

Los Navarros

Mansiones del Tesoro

PR-941

Quintas de Canóvanas

Hipódromo Camarero

Urb. Ciudad Jardín

Zona 2: Trujillo Alto

PR-181

Complejos de Encantada

PR-181 hasta la intersección con la PR-851

Bo. La Gloria

Bo. Dos Bocas

Sector Talanco

Quebrada Negrito

Coco Panel

Pueblo de Trujillo Alto

Bo. Masa Sabana

Wonderville

Colindancia con Bo. Santa Rita

Zona 2: Gurabo

Santa Rita

Zona 2: San Juan

PR-876

Complejos Montebello

Zona Industrial en PR-877

Ave. 65 de Infantería

PR-3

Venezuela

Buen Consejo

Experimental

Cambridge Park

Reparto Contemporáneo

Chalets de Cupey

Antigua Vía

Villas de Lomas Verdes

Antón Santi

Villa Nevárez

Centro Médico

Jardines Metropolitano

Pueblo de Río Piedras

Ave. Barbosa

Cantera

Barriadas Bitumul e Israel

Floral Park

San José

Pérez Morris

Valencia

Quintana

Manuel A. Pérez y sectores aledaños

PR-3 Int. PR-181 hasta PR-3 Int. PR-849

Country Club 29

Hill Brothers

Parcelas Falú

Las Virtudes

Reparto Sevilla

Monte Hatillo

Carr. 849

Terrazas de San Juan

Colinas de San Juan

La Vista

San Martín

Sector Monteflores

Calle San Mateo

Calle Julián Pesante

Calle Del Valle

Res. Villa Kennedy

Res. Las Casas

Calle Lutz

Villa Palmera

Monte Carlo

Santo Domingo

Portal La Reina

Berwind

Monte Park

Este domingo, 9 de agosto, le tocará el corte de agua a las comunidades en la Zona 1 durante 48 horas.

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A continuación le decimos cuáles son las comunidades afectados en la Zona 1:

Zona 1: Carolina

Tanque La Loma

Carruzos I

Carr. 857, Km 5.1 hasta la intersección con Carr. 185

Carr. 856 hasta la intersección con Carr. 853

Bo. Barrazas

Sector Golder Valley

Carr. 853, Km 8.1 hasta Carr. 853. Km 8.6

Sector Cuesta Los Flacos

Sector Cedro

Calle Monoloro

Calle Yagrumo

Calle La Rosa

Carr. 859, Km 0.4 hasta Carr. 859, Km 2.6

Carr. 857, Km 1.6 hasta Km 4.9

Sector La Aldea

Sector Las Chispas

Carr. 857, Km 2.7 hasta Carr. 857, Km 3.0

Carr. 859, Km 3.0 hasta Carr. 857, Km 2.7

Urb. Villa Retorno

Sector Los Carmonas

Tanques Gemelos

Bo. Santa Cruz

Carr. 859, Km 1.0 hasta Km 3.6

Sector El Trompito

Calle Aldea

Sector Los Cubas

Sector Quebrada Limones

Sector Los Nieves

Sector Los Sosas

Carruzo IV

Sector Los Lajas

Sector Los Canales

Carr. 856 desde Km 1.8 hasta Km 3.5

Carr. 856 Int. 856 hasta Km 2.0

Carr. 856, Km 2.0 hasta Carruzo V

Sector Las Filipinas

Carr. 856 hasta 500 metros antes de la Int. con la Carr. 185

Sector Negro Pagán

Sector Calo I y Calo II

Sector Cacao Centro

Sector UGT

Sector Golder Valley

Sector Los Rivera

Sector Las Gaviotas

Sector Los Febres

Sector Taíno

Carr. 858, Km 0.8 hasta Km 3.8

Cacao Centro

Aeropuerto Luis Muñoz Marín

Urb. Vista Mar

Urb. Catelana Garden

Urb. Jardines de Country Club

Sabana Bajo

Urb. Country Club

Villas Asturias

Sabana Gardens

Valle Arriba Heights

Urb. Villa Fontana

Urb. Alturas de Villa Fontana

Villa Cooperativa

Villa Venecia

Jardines de Borinquen

Villa Justicia

Urb. Rosa María

Urb. Vista Mar Marina

Urb. José Quiñones

Villa Flores

Urb. Los Ángeles

Urb. Villa Carolina

Isla Verde

Zona 1: Canóvanas

Sector Los Castillos

Bo. Lomas Cole

Quebrada Prieta

Carr. 785, Km 8.6 hasta Km 11.0

Sector La Vega

Sector Martín González I

Sector Loma de Cubuy

Lomastino

El Arca

Parcelas Las 400

PR-185, Km 14.1 hasta Km 12.6

Sector Las Yayas

Sector Los Sosa

Sector Los Pérez

Sector Los González

Sector Los Café

PR-186, Km 1.3 hasta Km 7.0

Sector Las Cuadras

Zona 1: Trujillo Alto

Round Hill

PR-181 Int. con la PR-8860

Lago Alto

Terra Linda

Complejos San Rafael

Patio Sevillano

Villas del Lago y complejos aledaños

PR-846

Complejos Interamericana

Ciudad Universitaria

Bda. Los González

Carr. 175 desde la Int. con la PR-181 hasta Km .3

Villa Margarita

Lomas de Trujillo

Sunville

Urb. El Conquistador

La Lomita

Vista Serena

Riveras del Río

PR-845 desde la Int. con la PR-175

Rincón Español

Jardines Morales

Fair View

Sector El Hoyo

Parcelas Carraízo

Haciendas de Carraízo

Villas de Carraízo

Terrazas de Carraízo

PR-850

Bo. Las Cuevas

Colinas de Fair View

Villas de Caney

Andreas Court

PR-199

Los Paseos

Borinquen Gardens

Zona 1: San Juan

Viejo San Juan

Miramar

Condado

Ocean Park Hill Mansions

Park Gardens

Villa Capri

Venus Gardens

El Dorado

Urb. San Gerardo

Sector El Cinco

Villa Húcar

Camino Hogar del Niño

Ave. Winston Churchill

Ave. Paraná

PR-844

El Cerezal

Cupey Alto

PR-199

Urb. Paseos

Paseo Real

Paseo la Fuente

Paseo las Vistas 1

Paseo las Vistas 2

Paseo las Brisas

Paseo Mayor

Paseo del Prado

Paseo del Parque

Paseo San Juan

Paseo Alto

Villas del Sol

Sector El Capá

Borinquen Gardens

La Marina

Los Choferes

Cupey Gardens

Montebello

Reparto Universitario

Villa Andalucía

Ext. San Agustin

Cond. Town Park

Bo. Vista Alegre

Zona 1: Loíza

Barrio Torrecillas

Sector Piñones

Sector Latorre

Zona 1: Gurabo

Masas Aisladas

Zona 1: Juncos

Sector Las Piñas

Calendario

Identifique la zona donde está su comunidad y mire en el calendario de abajo para que sepa cuando su zona estará sin servicio de agua en el mes de agosto.