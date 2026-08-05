Jenniffer González celebrará sus 50 años con dos fiestas de recaudación de fondos

Aunque la gobernadora Jenniffer González cumple sus 50 años de edad hoy, miércoles, sus celebraciones públicas serán dos actos políticos los días 15 y 22 de agosto.

Una de las fiestas será para asistentes VIP (Very Important Person) y la otra para el público general. El primero tiene un costo de $2,500 por persona y el segundo, $250 por asistente, confirmó el tesorero de su comité, Oriol Campos.

“El 15 (de agosto) va a haber una actividad (de recaudación) y el 22 (de agosto) va a haber otra”, afirmó Campos, quien espera recaudar, entre ambos eventos, $1.5 millones para el comité de la gobernadora.

“Se espera que vayan sobre 1,000 personas”, agregó en referencia a las dos actividades.

Campos explicó que se segregaron los asistentes en dos eventos para hacerlo “más manejable”. El evento VIP, de ordinario, es uno en el que el asistente tiene mayor contacto con el político.

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La actividad VIP, del 15 de agosto, será en el Hotel Fairmont, en Carolina, y la del 22 de agosto se efectuará en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Ambos comienzan a las 7:00 p.m., según las invitaciones.

La gobernadora Jenniffer González tendrá dos eventos de recaudación con motivo de su cumpleaños número 50. (Suministrada)

En el evento del 15 de agosto, se promueve la actividad como una de la gobernadora, y la del 22 de agosto tiene el logo de “JGO” con los colores rojo, blanco y azul. La vestimenta es “elegante” para ambos eventos y los pagos se piden a nombre del Comité Jenniffer González Colón, que pueden ser cheque personal, giro o tarjeta de crédito.

Invitación a la celebración del cumpleaños de la gobernadora Jenniffer González. (Suministrada)

El comité de campaña de la gobernadora aún no ha radicado sus informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) correspondientes a los meses de abril a junio. Pidió una prórroga.

Sin embargo, la cuenta del comité tiene un balance de $3,196,875.68. La gobernadora ha dicho que aspirará a la reelección en 2028.

González comenzó su carrera política desde muy joven y alcanzó un escaño legislativo mediante una elección especial en 2002, tras la renuncia de Edison Misla Aldarondo, quien fue convicto por actos criminales. La gobernadora tenía solo 25 años cuando alcanzó ese escaño legislativo.

En las elecciones del 2004, González se convirtió en representante por acumulación.

En los siguientes comicios, en 2008, fue reelecta y se convirtió en presidenta de la Cámara de Representantes. Ocupó un escaño cameral hasta 2016, y en enero de 2017 fue a ocupar el cargo de comisionada residente en Washington D.C. con Ricardo Rosselló Nevares como gobernador.

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En las elecciones del 2020, fue reelecta como comisionada, con Pedro Pierluisi como gobernador, para luego retarlo en primarias en 2024. González alcanzó la gobernación con el 41.26% del favor del electorado.