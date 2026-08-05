Se llevan 37 perfumes valorados en casi $4,000: la Policía busca a los dos sospechosos

La Policía de Puerto Rico solicitó en la mañana de este miércoles la ayuda ciudadana para identificar y localizar a unos individuos que presuntamente se robaron 37 perfumes de la Farmacia Caridad de San Patricio, en Guaynabo, en hechos ocurridos el pasado 5 de julio.

Según el informe preliminar, los sospechosos supuestamente llegaron hasta el mencionado establecimiento y, actuando en común acuerdo, se apropiaron ilegalmente de 37 perfumes, cuya valor fue estimado aproximadamente en $3,830.

La fotografía difundida por la Policía para identificar a este sospechoso del robo de los perfumes en Guaynabo. (Suministrada)

Por tanto, la Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que contribuya a la identificación o localización de los sospechosos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.