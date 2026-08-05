Se llevan 37 perfumes valorados en casi $4,000: la Policía busca a los dos sospechosos
La Uniformada solicitó ayuda de la ciudadanía para lograr el arresto de los presuntos implicados en el robo
5 de agosto de 2026 - 11:36 AM
5 de agosto de 2026 - 11:36 AM
La Policía de Puerto Rico solicitó en la mañana de este miércoles la ayuda ciudadana para identificar y localizar a unos individuos que presuntamente se robaron 37 perfumes de la Farmacia Caridad de San Patricio, en Guaynabo, en hechos ocurridos el pasado 5 de julio.
Según el informe preliminar, los sospechosos supuestamente llegaron hasta el mencionado establecimiento y, actuando en común acuerdo, se apropiaron ilegalmente de 37 perfumes, cuya valor fue estimado aproximadamente en $3,830.
Por tanto, la Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que contribuya a la identificación o localización de los sospechosos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.
También pueden llamar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón al 787-995-6329, extensión 1610, o al Cuartel Municipal de Guaynabo al 787-720-5040.
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