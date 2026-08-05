Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
5 de agosto de 2026
89°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se llevan 37 perfumes valorados en casi $4,000: la Policía busca a los dos sospechosos

La Uniformada solicitó ayuda de la ciudadanía para lograr el arresto de los presuntos implicados en el robo

5 de agosto de 2026 - 11:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fotografía difundida por la Policía para identificar a los sospechosos del robo de los perfumes en Guaynabo. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó en la mañana de este miércoles la ayuda ciudadana para identificar y localizar a unos individuos que presuntamente se robaron 37 perfumes de la Farmacia Caridad de San Patricio, en Guaynabo, en hechos ocurridos el pasado 5 de julio.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los sospechosos supuestamente llegaron hasta el mencionado establecimiento y, actuando en común acuerdo, se apropiaron ilegalmente de 37 perfumes, cuya valor fue estimado aproximadamente en $3,830.

La fotografía difundida por la Policía para identificar a este sospechoso del robo de los perfumes en Guaynabo.
La fotografía difundida por la Policía para identificar a este sospechoso del robo de los perfumes en Guaynabo. (Suministrada)

Por tanto, la Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que contribuya a la identificación o localización de los sospechosos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.

También pueden llamar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón al 787-995-6329, extensión 1610, o al Cuartel Municipal de Guaynabo al 787-720-5040.

Tags
Breaking NewsRobosPerfumePolicía de Puerto RicoCICSeguridadGuaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: