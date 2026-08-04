Escogen a los primeros nueve miembros del jurado en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera
La selección ocurrió en la tarde de este martes
4 de agosto de 2026 - 4:10 PM
4 de agosto de 2026 - 4:10 PM
El proceso para seleccionar el jurado que decidirá el destino de Anthonieska Avilés Cabrera dio un paso importante este martes con la selección de los primeros nueve integrantes del panel que escuchará la prueba en el juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.
La jornada se desarrolló en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en la Sala 3 el Tribunal de Aibonito, donde la Fiscalía de Aibonito y la defensa continuaron el extenso proceso de evaluación de los candidatos para garantizar la imparcialidad del jurado.
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