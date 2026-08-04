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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escogen a los primeros nueve miembros del jurado en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera

La selección ocurrió en la tarde de este martes

4 de agosto de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jornada se desarrolló en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en la Sala 3 el Tribunal de Aibonito. En la foto, Anthonieska Avilés Cabrera. (yaritza.rivera@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El proceso para seleccionar el jurado que decidirá el destino de Anthonieska Avilés Cabrera dio un paso importante este martes con la selección de los primeros nueve integrantes del panel que escuchará la prueba en el juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

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La jornada se desarrolló en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en la Sala 3 el Tribunal de Aibonito, donde la Fiscalía de Aibonito y la defensa continuaron el extenso proceso de evaluación de los candidatos para garantizar la imparcialidad del jurado.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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Breaking NewsGabriela Nicole Pratts RosarioJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia Cabrera
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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