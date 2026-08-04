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Exconvicto convertido en evangelista queda sumariado tras ser acusado de apuñalar a un hombre en Utuado

La Uniformada confirmó que se trata de Alan Vicéns Lugo, autor del libro autobiográfico “Rescatado para Rescatar”

4 de agosto de 2026 - 3:48 PM

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La agresión fue reportada a eso de las 12:30 p.m. en la barriada La Granja. (ALEXANDER BECHER)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto este martes contra Alan Vicéns Lugo, un exconvicto convertido en predicador y evangelista, quien fue arrestado esta semana en ese municipio por una presunta agresión agravada contra otro hombre durante una discusión.

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Vicéns Lugo, de 36 años y residente de la urbanización Alturas de Utuado, enfrenta cargos por tentativa de asesinato y portación de un arma blanca, presentados ante el tribunal por la fiscal Amanda Cancel.

La jueza le impuso al imputado una fianza de $200,000, la cual Vicéns Lugo no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.

Alan Vicéns Lugo
Alan Vicéns Lugo (Suministrada)

Según la investigación realizada por el Ministerio Público y agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), el perjudicado, identificado como Xavier Cruz Bermúdez, de 33 años, se encontraba en compañía de su madre en un colmado en la barriada La Granja a eso de las 12:30 p.m. del lunes, cuando el imputado, utilizando un cuchillo, presuntamente le provocó al menos seis heridas en el rostro, la espalda y el abdomen.

Las razones para el ataque aún son investigadas.

Cruz Bermúdez fue transportado de emergencia al Hospital Pavía de Arecibo y, posteriormente, al Centro Médico en Río Piedras, donde permanece en estado de gravedad.

La Policía confirmó a El Nuevo Día que Vicéns Lugo, es el autor del libro autobiográfico “Rescatado para Rescatar” donde narra su proceso de rehabilitación y cómo se convirtió al cristianismo durante su condena en la cárcel.

Según el récord de la Uniformada, Vicéns Lugo extinguió una sentencia de 12 años, que comenzó cuando apenas tenía 18 años, por agresión y violaciones a la Ley de Armas.

Alan Vicéns Lugo
Alan Vicéns Lugo (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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