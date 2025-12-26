Fallecen dos personas en accidente vehicular en Utuado

Dos personas fallecieron en un accidente vehicular que ocurrió en la carretera PR-140, kilómetro 37.5, del barrio Mameyes en Utuado, confirmó la Oficina de Prensa de la Comandancia de Utuado de la Policía.

Según el informe preliminar, dos hombres murieron al impactor otro vehículo en circunstancia que permanecen bajo investigación.

De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de las dos víctimas, el estado de salud de la persona que conducía el segundo automóvil o si otras personas resultaron heridas.