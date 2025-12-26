Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallecen dos personas en accidente vehicular en Utuado

El accidente ocurrió en el barrio Mameyes

26 de diciembre de 2025 - 9:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación del caso está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos personas fallecieron en un accidente vehicular que ocurrió en la carretera PR-140, kilómetro 37.5, del barrio Mameyes en Utuado, confirmó la Oficina de Prensa de la Comandancia de Utuado de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, dos hombres murieron al impactor otro vehículo en circunstancia que permanecen bajo investigación.

De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de las dos víctimas, el estado de salud de la persona que conducía el segundo automóvil o si otras personas resultaron heridas.

La investigación del caso está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoUtuadoPolicía de Puerto RicoNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: