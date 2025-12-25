En la víspera de Navidad: roban $40,000 en efectivo de un Lamborghini en Dorado

Un sorprendente caso de apropiación ilegal fue reportado durante la mañana del miércoles, en la víspera de Navidad, en el estacionamiento de un centro comercial en Dorado, confirmó la Policía.

Según el informe de la Uniformada, el propietario de un Lamborghini Urus retiró $40,000 en efectivo de una institución bancaria en Plaza Dorada y se dirigió al estacionamiento del supermercado en Paseo del Plata, donde dejó el dinero debajo del asiento del conductor.

Al regresar al vehículo, el perjudicado se percató de que el cristal lateral derecho del vehículo tenía daños y que el dinero había sido robado.

De momento, se desconoce el valor de los daños del vehículo, confirmó la Uniformada.

La agente Kimberly Luciano, adscrita al Distrito de Dorado, investigó los hechos y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.