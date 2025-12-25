Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En la víspera de Navidad: roban $40,000 en efectivo de un Lamborghini en Dorado

El hurto ocurrió durante la mañana del miércoles, confirmó la Policía

25 de diciembre de 2025 - 8:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía dijo que los ladrones también se llevaron mercancía cuyo valor no ha sido precisado. (Archivo / GFR Media)
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un sorprendente caso de apropiación ilegal fue reportado durante la mañana del miércoles, en la víspera de Navidad, en el estacionamiento de un centro comercial en Dorado, confirmó la Policía.

Según el informe de la Uniformada, el propietario de un Lamborghini Urus retiró $40,000 en efectivo de una institución bancaria en Plaza Dorada y se dirigió al estacionamiento del supermercado en Paseo del Plata, donde dejó el dinero debajo del asiento del conductor.

Al regresar al vehículo, el perjudicado se percató de que el cristal lateral derecho del vehículo tenía daños y que el dinero había sido robado.

De momento, se desconoce el valor de los daños del vehículo, confirmó la Uniformada.

La agente Kimberly Luciano, adscrita al Distrito de Dorado, investigó los hechos y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

Se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, por favor, se comunique a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020. También, pueden escribir a la Uniformada a través de las redes sociales de X en @PRPDNoticias y Facebook.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
