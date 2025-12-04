Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan intento fallido de robo en institución financiera en Carolina

El escalamiento fue captado por cámaras de seguridad

4 de diciembre de 2025 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escalamiento en la financiera Money Express en Carolina. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un escalamiento en la madrugada de este jueves en una institución financiera en Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 1:35 a.m., en la sucursal Money Express, ubicada en la avenida Campo Rico, en Carolina.

Según la información preliminar, una llamada recibida a través del cuadro telefónico alertó a la Policía sobre la activación de una alarma.

“Al llegar los agentes, se confirmó que la puerta principal del local había sido forzada y que personas no identificadas lograron acceso al interior”, indicó el informe policiaco.

“Una vez adentro, los sujetos se dirigieron hacia la bóveda e intentaron abrirla, pero no lo lograron, marchándose del lugar sin apropiarse de dinero”, agregó.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Bethzaira Pizarro, adscrita al Precinto de Carolina Norte, quien refirió el caso al personal de la División de Robos a Bancos, quienes continuarán con la pesquisa correspondiente.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsCarolinaRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
