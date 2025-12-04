Reportan intento fallido de robo en institución financiera en Carolina

Las autoridades investigan un escalamiento en la madrugada de este jueves en una institución financiera en Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 1:35 a.m., en la sucursal Money Express, ubicada en la avenida Campo Rico, en Carolina.

Según la información preliminar, una llamada recibida a través del cuadro telefónico alertó a la Policía sobre la activación de una alarma.

“Al llegar los agentes, se confirmó que la puerta principal del local había sido forzada y que personas no identificadas lograron acceso al interior”, indicó el informe policiaco.

“Una vez adentro, los sujetos se dirigieron hacia la bóveda e intentaron abrirla, pero no lo lograron, marchándose del lugar sin apropiarse de dinero”, agregó.