Reportan intento fallido de robo en institución financiera en Carolina
El escalamiento fue captado por cámaras de seguridad
4 de diciembre de 2025 - 8:28 AM
Las autoridades investigan un escalamiento en la madrugada de este jueves en una institución financiera en Carolina, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 1:35 a.m., en la sucursal Money Express, ubicada en la avenida Campo Rico, en Carolina.
Según la información preliminar, una llamada recibida a través del cuadro telefónico alertó a la Policía sobre la activación de una alarma.
“Al llegar los agentes, se confirmó que la puerta principal del local había sido forzada y que personas no identificadas lograron acceso al interior”, indicó el informe policiaco.
“Una vez adentro, los sujetos se dirigieron hacia la bóveda e intentaron abrirla, pero no lo lograron, marchándose del lugar sin apropiarse de dinero”, agregó.
La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Bethzaira Pizarro, adscrita al Precinto de Carolina Norte, quien refirió el caso al personal de la División de Robos a Bancos, quienes continuarán con la pesquisa correspondiente.
