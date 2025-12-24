Adolescente sospechoso de la muerte de su hermanastra en un crucero dice no recordar nada

Viera, Florida- Un joven de 16 años investigado por la muerte de su hermanastra en un crucero de Carnival el mes pasado no recuerda nada de lo sucedido, según los mensajes de texto intercambiados entre sus padres y archivados en un caso de custodia en Florida.

La madre del niño dijo a su exmarido que el adolescente repetía una y otra vez que no recordaba nada cuando se le preguntaba, según documentos judiciales obtenidos esta semana por medios locales del centro de Florida.

La muerte de Anna Kepner fue declarada homicidio. Su muerte ha atraído la atención internacional y ha desatado intensas especulaciones en las redes sociales.

La causa de la muerte de Kepner fue “asfixia mecánica”, según una copia de su certificado de defunción obtenida por ABC News, que decía que la joven de 18 años “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”.

La asfixia mecánica se produce cuando un objeto o una fuerza física impiden que alguien respire.

Kepner, una animadora de instituto de la Costa Espacial de Florida que se iba a graduar el año que viene, había viajado en el barco Carnival Horizon con su padre, sus abuelos, su madrastra y los dos hijos de ésta, incluido el chico de 16 años.

Anna Kepner fue encontrada sin vida y envuelta entre mantas y cubierta por chalecos. (El Tiempo / GDA)

La muerte de Kepner a bordo del barco que zarpó de Miami ha permanecido rodeada de misterio, ya que el FBI y la oficina del forense del sur de Florida se han negado durante semanas a revelar cualquier información sobre el caso.

El hermanastro de la adolescente, de 16 años, ha sido identificado como sospechoso de su muerte, según los documentos judiciales presentados por sus padres divorciados sobre la custodia de su hijo menor en el condado de Brevard, a lo largo de la Costa Espacial de Florida. Estas revelaciones son el indicio público más claro de que los investigadores federales están investigando a un miembro de la familia de la víctima.