Muerte de una adolescente en un crucero en Florida fue declarada como homicidio

La muerte de una adolescente de Florida en un crucero de Carnival a principios de este mes ha sido declarada homicidio, la última novedad en un caso que ha atraído la atención internacional y desatado intensas especulaciones en las redes sociales.

La causa de la muerte de Anna Kepner fue “asfixia mecánica”, según una copia de su certificado de defunción obtenida por ABC News, que decía que la joven de 18 años “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”.

La asfixia mecánica se produce cuando un objeto o una fuerza física impiden que alguien respire, según Stephen Nelson, médico forense jefe de Florida Central que no está implicado en el caso.

“De algún modo, forma o manera, le han cortado las vías respiratorias”, dijo Nelson, ex presidente de la Comisión de Médicos Forenses de Florida.

Unas vacaciones familiares que acabaron en tragedia

Kepner, una animadora de instituto de la Costa Espacial de Florida que se iba a graduar el año que viene, había viajado en el barco Carnival Horizon con su padre, su madrastra, los dos hijos de su madrastra y sus abuelos.

La noche antes de que la encontraran muerta, Kepner había pasado un rato con sus abuelos en el casino del barco, según declaró su abuela Barbara Kepner a ABC News.

“Ella dijo: ‘Meemaw, los quiero. Nos vemos. ... Hasta luego’”, recordó Barbara Kepner. “Nunca volvimos a verla después de eso”.

A la mañana siguiente, se emitió una alerta médica a través del sistema de radiodifusión de la nave, dirigiendo a los primeros intervinientes a la habitación que Kepner compartía con otros dos adolescentes, entre ellos un hermanastro menor.

Un empleado de la habitación encontró el cuerpo de Kepner “oculto bajo la cama”, según su abuela.

“Simplemente grité. No podía parar de gritar”, dijo Barbara Kepner.

Identifican como sospechoso al hermanastro de una adolescente

La muerte de Kepner a bordo del barco que zarpó de Miami ha permanecido rodeada de misterio, ya que el FBI y la oficina del forense del sur de Florida se han negado durante semanas a revelar cualquier información sobre el caso.

El hermanastro de la adolescente, de 16 años, ha sido identificado como sospechoso de su muerte, según documentos judiciales presentados por sus padres.

Las revelaciones, contenidas en las peticiones presentadas en el marco de un litigio sobre la custodia, son el indicio público más claro de que los investigadores federales están investigando a un miembro de la familia mixta de la propia víctima.

Hasta el martes no se había hecho público el informe final de la autopsia y la Oficina del Médico Forense del condado de Miami-Dade no había respondido a los mensajes dejados recientemente por la AP.

La hora de la muerte de Kepner fue a las 11.17 horas del 7 de noviembre, según la oficina del forense, y el barco regresó a PortMiami el 8 de noviembre, como estaba previsto.

Carnival Horizon realiza cruceros por el Caribe Occidental con escalas en Cozumel, Gran Caimán, Montego Bay y Ocho Ríos, según los itinerarios publicados en el sitio web de la compañía.

Los abogados que ejercen el derecho marítimo dicen que no les sorprende que hayan transcurrido casi tres semanas sin que se hayan presentado cargos en el caso.

“Cuando he tenido muertes marítimas internacionales -muertes en un buque en aguas internacionales en alta mar- puede llevar bastante tiempo obtener los informes finales de la autopsia”, dijo el abogado de Houston Marcus Spagnoletti. “No es inusual”.

Una muerte “altamente sospechosa”

Nelson, el médico forense, dijo que considera la muerte de Kepner “altamente, altamente sospechosa” y dijo que los informes de que su cuerpo fue ocultado apoyan el hallazgo de homicidio.

“La ocultación por sí sola es muy preocupante”, dijo Nelson.

Se ha comunicado a la familia de Kepner que la información preliminar indica que no había signos de agresión sexual y que no parecía haber drogas ni alcohol en el organismo de Anna, informó ABC News.

Nelson, que no ha sido informado del caso, dijo que hay una serie de muertes que pueden definirse como asfixia, entre ellas el ahogamiento, el estrangulamiento y el ahorcamiento.

El lenguaje que afirma que Kepner “fue asfixiado mecánicamente por otra(s) persona(s)” es bastante estándar, dijo Nelson, y un reconocimiento de que Kepner había estado compartiendo una habitación con otras personas.

“Correspondería a las fuerzas del orden determinar qué papel desempeñó cada una de esas otras personas presentes en la sala, si es que desempeñó alguno”, declaró Nelson.

Los retos de una escena del crimen flotante

Determinar quién tiene la autoridad sobre una investigación criminal puede ser complicado, ya que los cruceros están registrados en un país pero a menudo viajan por muchos otros, todo ello mientras transportan a miles de pasajeros y miembros de la tripulación de todo el mundo, según el FBI.

En alta mar, donde pueden estar implicadas las leyes estadounidenses, el derecho internacional y las leyes de otras naciones, la cooperación es fundamental para cualquier investigación.

La naturaleza de una escena del crimen flotante también puede dificultar las investigaciones, ya que puede dejar un pequeño margen de tiempo para investigar antes de que el buque parta en su siguiente viaje.

“Tienes un corto espacio de tiempo para hacer lo mejor que puedas para resolver este caso o recoger todas las pruebas que necesitas para resolver este caso y luego tu escena del crimen se va”, dijo el agente especial del FBI Matt Parker en el documento del FBI.

Preservar la integridad de la escena del crimen también puede ser un reto, “dado que las fuerzas del orden ni siquiera habrían tenido acceso a la escena del crimen hasta llegar a puerto”, afirma David Edelstein, abogado del sur de Florida.

“No tienen las mismas salvaguardias que cuando las fuerzas del orden se encargan de la escena del crimen”, dijo. “Es realmente imperativo que se asegure la escena, de lo contrario las pruebas podrían contaminarse”.

Delitos en cruceros

Una ley federal, la Cruise Vessel Security and Safety Act, exige que la mayoría de los cruceros que operan desde puertos estadounidenses informen al FBI de ciertos tipos de delitos graves.

En 2023, el FBI recibió 180 denuncias de presuntas actividades delictivas en cruceros, desde robos a agresiones sexuales y físicas, pasando por casos de personas desaparecidas, según la agencia. No se registraron muertes sospechosas durante ese periodo, según los datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

“Son casi como pequeñas ciudades, así que cualquier cosa que pudiera ocurrir en una ciudad pequeña podría ocurrir a bordo de uno de estos barcos, incluidos los delitos violentos”, dijo Edelstein. ___