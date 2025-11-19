Aumenta la especulación sobre la muerte de un estudiante de secundaria de Florida en un crucero

La misteriosa muerte de una animadora de instituto en un crucero de Carnival a principios de mes está atrayendo la atención internacional y suscitando intensas especulaciones en las redes sociales.

Hasta el miércoles, las autoridades no habían anunciado ningún cargo penal por la muerte de Anna Kepner, de 18 años. Según la oficina del médico forense del condado de Miami-Dade, aún no se ha recibido el informe final de la autopsia, que detalla la causa y la forma de la muerte.

El interés por la muerte de Kepner en el Carnival Horizon se intensificó después de que una presentación judicial el lunes en un caso separado dijera que el FBI está investigando su muerte y que un hijo menor podría estar implicado.

Los documentos se presentaron en un caso de disolución del matrimonio entre Thomas Hudson y Shauntel Hudson, quien describió al padre de Kepner como su “amante”. Kepner viajaba a bordo del barco con Shauntel Hudson y sus hijos menores.

Un portavoz del FBI declinó hacer comentarios, diciendo que la agencia “no proporciona actualizaciones operativas sobre las investigaciones en curso.”

Un abogado de Hudson presentó la moción de urgencia para retrasar la vista prevista para el lunes, alegando “la repentina muerte” de Kepner.

Hudson “ha sido informada, a través de conversaciones con investigadores del FBI y sus abogados, de que podría iniciarse una causa penal contra uno de los hijos menores”, dice la declaración.

El abogado de Hudson argumentó que su cliente no puede ser obligada a declarar, ya que cualquier testimonio que Hudson pudiera dar “podría ser perjudicial para ella o para su hijo adolescente en esta investigación criminal pendiente.”

Hudson no respondió inmediatamente a las preguntas por correo electrónico el miércoles. También se dejaron mensajes de correo electrónico y de teléfono a su abogado.

Un portavoz del FBI indicó que, en caso de que se presenten cargos, éstos procederán de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que no respondió inmediatamente a una consulta el miércoles.

El jueves está prevista una misa en memoria de Kepner. Su familia insta a los asistentes a llevar ropa de colores en lugar del tradicional negro de luto, “en honor del alma brillante y hermosa de Anna.”

La esquela de Kepner la describía como una persona a la que le encantaba pasar tiempo en el agua y decía que tenía previsto graduarse el año que viene en el instituto Temple Christian School de Titusville, Florida, a 64 kilómetros al este de Orlando, en la Costa Espacial de Florida.