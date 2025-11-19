Opinión
19 de noviembre de 2025
Regresa del “más allá”: hombre es declarado muerto por seis minutos y vuelve a la vida

Un estadounidense describió con detalle la experiencia que vivió tras un accidente ocurrido en 1987

19 de noviembre de 2025 - 3:31 PM

Davis aseguró que, en el momento en que perdió la conciencia, se encontró en “el edificio de mármol más hermoso y perfecto que pudiera imaginar”. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

John Davis, ciudadano estadounidense de 59 años, volvió a llamar la atención pública al relatar la experiencia cercana a la muerte que vivió a los 21 años, luego de sufrir un paro cardíaco provocado por una reacción a la anestesia durante una cirugía.

Su historia se difundió ampliamente después de aparecer en medios británicos el día 13 de noviembre, incluida una entrevista en el podcast de YouTube, “Next Level Soul”.

Durante una visita a casa de sus padres en 1987, Davis decidió conducir una de sus motocicletas. Mientras tomaba una curva, giró bruscamente para evitar atropellar una ardilla y terminó impactando contra un árbol.

El choque le provocó lesiones en los tendones de la mano derecha, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica. En plena operación, sufrió una reacción que derivó en un paro cardiorrespiratorio y dio inicio a la experiencia que posteriormente describiría como una ECM.

Lo que vio durante en el “más allá”

Davis aseguró que, en el momento en que perdió la conciencia, se encontró en “el edificio de mármol más hermoso y perfecto que pudiera imaginar”. Según explicó, el lugar tenía puertas ornamentadas, mesas de mármol y una serie de túneles, una estructura que comparó con el Templo de Artemisa en Turquía.

John Davis regresó de la muerte
John Davis regresó de la muerte (El Tiempo / GDA)

Allí, señaló, también escuchó a alguien que se identificó como Alan, a quien describió como un guía espiritual que lo acompañó durante todo el trayecto. “Nunca vi a esta persona, pero durante mi experiencia cercana a la muerte, este hombre me decía lo que veía, a quién estaba mirando. Me dijo que [el edificio] era un centro de guía espiritual”, comentó.

El estadounidense afirmó que luego fue conducido a un jardín amplio donde, según su descripción, los fallecidos se reúnen con otros familiares ya muertos. Tras ese recorrido, aseguró haber llegado a un lugar donde las personas pueden observar distintos momentos de su vida “como si vieran películas” que muestran pasajes de diversas etapas.

En la última parte de su relato, Davis afirmó que su guía lo llevó ante un hombre cuya luz era tan intensa que no pudo distinguir su rostro. Lo único que logró observar fue una túnica que cubría su cabeza y una faja roja en la cintura. “Levantó las manos y dijo: ‘Debes decirles que la muerte no existe’. Pero justo en el instante en que dijo eso, desperté de nuevo en el hospital, rodeado de médicos”, relató.

Aunque estuvo clínicamente muerto durante seis minutos, Davis sostuvo que toda la vivencia le pareció de aproximadamente dos horas.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
