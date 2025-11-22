Revelan la causa de muerte de Anna Kepner, la estudiante que fue hallada en un crucero de Miami

El caso de la muerte de Anna Kepner, una joven estadounidense de 18 años, sigue levantando dudas mientras que el FBI avanza en sus investigaciones. De hecho, el más reciente avance demostraría que Kepner no falleció por causas naturales.

La porrista, proveniente de Florida, fue encontrada sin vida y envuelta entre mantas y cubierta por chalecos salvavidas el pasado 8 de noviembre en un camarote del crucero Carnival Horizon, que se desplazaba desde Miami hasta el Caribe.

Quien hizo el macabro hallazgo fue empleada de limpieza del barco Carnival. De acuerdo con CBS News, la joven se encontraba disfrutando del crucero con su papá, su madrasta y dos hermanastros.

¿Cuál fue la causa de muerte de Anna Kepner?

Mientras el FBI intenta esclarecer cómo se dieron los hechos que llevaron al fatal deceso, una fuente cercana a la investigación reveló los resultados de la autopsia que se le habría practicado a Kepner para poder conocer su causa de muerte.

De acuerdo con ABC News, que citó a una fuente suya, Anna Kepner murió por asfixia por “agarre de barra”, que en otras palabras significa que la joven fue ahogada por un brazo puesto alrededor de su cuello.

La misma fuente le dijo al medio que los investigadores encontraron dos moretones en un costado de su cuello. Además, señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el cuerpo no muestra señales de agresión sexual, ni tiene rastro de alcohol o drogas en su organismo.

ABC afirma que el FBI no ha dado declaraciones oficiales y que sostiene que la investigación sigue en curso, al igual que la oficina forense de Miami-Dade, que se negó a dar declaraciones al medio citado.

Los momentos previos a la muerte de Anna Kepner y las sospechas dentro del caso

La noche anterior a ser encontrada sin vida, Anna Kepner se había acostado temprano luego de decirle a su familia que no se sentía bien, según informó CBS News.

Hoy, sus allegados la recuerdan como una joven “atenta y cariñosa”, alguien que “siempre pensaba en los demás”, de acuerdo con un obituario publicado en línea.

Hasta ahora, no se ha hecho público el nombre de ningún sospechoso ni persona de interés dentro de la investigación.