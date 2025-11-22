Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Revelan la causa de muerte de Anna Kepner, la estudiante que fue hallada en un crucero de Miami

El cadáver fue encontrado en su camarote del barco, envuelto entre mantas. Su hermanastro figura como sospechoso

22 de noviembre de 2025 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anna Kepner fue encontrada sin vida y envuelta entre mantas y cubierta por chalecos. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El caso de la muerte de Anna Kepner, una joven estadounidense de 18 años, sigue levantando dudas mientras que el FBI avanza en sus investigaciones. De hecho, el más reciente avance demostraría que Kepner no falleció por causas naturales.

RELACIONADAS

La porrista, proveniente de Florida, fue encontrada sin vida y envuelta entre mantas y cubierta por chalecos salvavidas el pasado 8 de noviembre en un camarote del crucero Carnival Horizon, que se desplazaba desde Miami hasta el Caribe.

Quien hizo el macabro hallazgo fue empleada de limpieza del barco Carnival. De acuerdo con CBS News, la joven se encontraba disfrutando del crucero con su papá, su madrasta y dos hermanastros.

¿Cuál fue la causa de muerte de Anna Kepner?

Mientras el FBI intenta esclarecer cómo se dieron los hechos que llevaron al fatal deceso, una fuente cercana a la investigación reveló los resultados de la autopsia que se le habría practicado a Kepner para poder conocer su causa de muerte.

De acuerdo con ABC News, que citó a una fuente suya, Anna Kepner murió por asfixia por “agarre de barra”, que en otras palabras significa que la joven fue ahogada por un brazo puesto alrededor de su cuello.

La misma fuente le dijo al medio que los investigadores encontraron dos moretones en un costado de su cuello. Además, señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el cuerpo no muestra señales de agresión sexual, ni tiene rastro de alcohol o drogas en su organismo.

ABC afirma que el FBI no ha dado declaraciones oficiales y que sostiene que la investigación sigue en curso, al igual que la oficina forense de Miami-Dade, que se negó a dar declaraciones al medio citado.

Los momentos previos a la muerte de Anna Kepner y las sospechas dentro del caso

La noche anterior a ser encontrada sin vida, Anna Kepner se había acostado temprano luego de decirle a su familia que no se sentía bien, según informó CBS News.

Hoy, sus allegados la recuerdan como una joven “atenta y cariñosa”, alguien que “siempre pensaba en los demás”, de acuerdo con un obituario publicado en línea.

Hasta ahora, no se ha hecho público el nombre de ningún sospechoso ni persona de interés dentro de la investigación.

Sin embargo, documentos judiciales relacionados con un caso de custodia —no con la muerte de Kepner— revelan que la madrastra del adolescente, Shauntel Hudson, aseguró que el FBI le informó que uno de los hijos menores de edad de su exesposo podría enfrentar cargos penales, según Florida Today, FOX 35 y CBS News.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosMiamiCrucerosEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 22 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: