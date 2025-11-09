Autoridades federales investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero
El FBI de Miami y Carnival Cruise Line colaboran en la investigación por la muerte de un pasajero a bordo del Carnival Horizon
9 de noviembre de 2025 - 6:23 AM
Miami - Las autoridades de Miami estaban investigando la muerte de un pasajero que viajaba en un crucero de Carnival que regresó a la ciudad el sábado.
Carnival Cruise Line dijo que el pasajero viajaba a bordo del Carnival Horizon, un barco con capacidad para casi 4,000 huéspedes que navega hacia el Caribe. El barco regresó a PortMiami el sábado por la mañana como estaba previsto, dijo la compañía.
Carnival Cruise Line dijo que estaba trabajando con la oficina del FBI en Miami para investigar el incidente.
“Nuestra atención se centra en apoyar a la familia de nuestro huésped y cooperar con el FBI”, dijo la compañía en un comunicado.
El portavoz del FBI en Miami, James Marshall, dijo que la oficina respondió a la escena, pero dijo que no había más información disponible.
