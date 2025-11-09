Opinión
9 de noviembre de 2025
76°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Autoridades federales investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero

El FBI de Miami y Carnival Cruise Line colaboran en la investigación por la muerte de un pasajero a bordo del Carnival Horizon

9 de noviembre de 2025 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Carnival Cruise Line's Carnival Horizon cruise ship is shown docked at PortMiami, Friday, April 9, 2021, in Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee,File) (Wilfredo Lee)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Las autoridades de Miami estaban investigando la muerte de un pasajero que viajaba en un crucero de Carnival que regresó a la ciudad el sábado.

RELACIONADAS

Carnival Cruise Line dijo que el pasajero viajaba a bordo del Carnival Horizon, un barco con capacidad para casi 4,000 huéspedes que navega hacia el Caribe. El barco regresó a PortMiami el sábado por la mañana como estaba previsto, dijo la compañía.

Carnival Cruise Line dijo que estaba trabajando con la oficina del FBI en Miami para investigar el incidente.

“Nuestra atención se centra en apoyar a la familia de nuestro huésped y cooperar con el FBI”, dijo la compañía en un comunicado.

El portavoz del FBI en Miami, James Marshall, dijo que la oficina respondió a la escena, pero dijo que no había más información disponible.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

