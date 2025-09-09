Opinión
9 de septiembre de 2025
91°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre salta de un crucero en San Juan para evitar pagar una supuesta deuda por apuestas

Fue avistado por unas personas en motos acuáticas, quienes lo llevaron hasta la orilla del mar

9 de septiembre de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con el pliego acusatorio, Jey Xander Omar González Díaz protagonizó el incidente en el barco crucero Rhapsody of the Seas. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un hombre enfrenta un posible cargo federal en Puerto Rico por saltar de un barco crucero anclado en San Juan y huir al mar para evitar pagar una deuda de más de $16,000 por conceptos de apuestas y juegos de azar.

RELACIONADAS

Según informó este martes la Fiscalía Federal en San Juan, la entidad denunció el pasado domingo a un ciudadano de nombre Jey Xander Omar González Díaz por no reportar el ingreso de más de $10,000 que obtuvo fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con el pliego acusatorio, González Díaz protagonizó el incidente en el barco crucero Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, en el muelle cuatro del Puerto de San Juan.

La emergencia se suscitó a eso de las 09:15 hora local (13:15 GMT), reportada por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) a los agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en la isla.

Minutos más tarde, los oficiales del CBP detuvieron a González Díaz.

El documento judicial detalla que González Díaz fue avistado por unas personas en motos acuáticas quienes lo llevaron hasta la orilla del mar para posteriormente ser detenido.

Al momento de su arresto, el imputado cargaba con un bulto con $14,600 en efectivo, un bolso de mano, dos celulares y cinco identificaciones diferentes.

El agente especial que redactó la denuncia encontró que González Díaz utilizó el seudónimo “Jeremy Díaz” para abordar el crucero y que, bajo ese nombre, tenía una deuda de $16,710, casi exclusivamente de actividades de casino y gastos de juegos.

El acusado zarpó de San Juan el pasado 31 de agosto y el último puerto donde estuvo fue en Barbados.

La pesquisa posteriormente confirmó que “Jeremy Díaz” es Jeremy Omar González Díaz, presunto hermano del ahora imputado, y quien está encarcelado en la Cárcel Federal de Guaynabo desde enero del 2025 por un caso de narcotráfico y posesión de armas.

El pliego resalta además que González Díaz, mientras era procesado por el CBP, dijo a los agentes federales que brincó del barco presuntamente porque no quería reportar el dinero al entender que le cobrarían impuestos.

González Díaz, sin embargo, quedó libre bajo fianza mientras el caso se atiende en la corte.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
