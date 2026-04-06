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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una motorista se encuentra en condición de cuidado tras accidente en Utuado

El caso fue reportado en el área de un puente en el lago Dos Bocas

6 de abril de 2026 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue consultado con la fiscal José Acevedo Acevedo, quien ordenó entregar de la motora a un familiar mientras se continúa con la investigación. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una motorista fue hospitalizada de emergencia tras accidentarse ayer, domingo, en Utuado, informó la Policía.

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El caso fue reportado a eso de las 5:38 de la tarde, en la carretera PR-146, en área del puente de la represa del lago Dos Bocas.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación del agente José González González, se establece que la conductora de la motora, de 32 años y residente de Utuado, “perdió el control y dominio del manubrio, lo que provocó que impactar el borde de la acera”.

A consecuencia del impacto, la motorista cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Fue transportada por paramédicos de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria en Utuado, desde donde fue referida al Centro Médico de Río Piedras.

“Su condición fue descrita como de cuidado”, indicó la Uniformada.

El caso fue consultado con la fiscal José Acevedo Acevedo, quien ordenó entregar de la motora a un familiar mientras se continúa con la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoUtuadoAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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