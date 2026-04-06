Una motorista se encuentra en condición de cuidado tras accidente en Utuado

Una motorista fue hospitalizada de emergencia tras accidentarse ayer, domingo, en Utuado, informó la Policía.

El caso fue reportado a eso de las 5:38 de la tarde, en la carretera PR-146, en área del puente de la represa del lago Dos Bocas.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la investigación del agente José González González, se establece que la conductora de la motora, de 32 años y residente de Utuado, “perdió el control y dominio del manubrio, lo que provocó que impactar el borde de la acera”.

A consecuencia del impacto, la motorista cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Fue transportada por paramédicos de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria en Utuado, desde donde fue referida al Centro Médico de Río Piedras.

“Su condición fue descrita como de cuidado”, indicó la Uniformada.