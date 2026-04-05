Tres mujeres turistas alegan haber sido agredidas en un negocio en La Perla

Tres mujeres turistas alegaron haber sido agredidas en la madrugada de hoy, domingo, en un negocio ubicado en La Perla, en el Viejo San Juan, informó la Policía de Puerto Rico en un comunicado de prensa.

La denuncia indica que se trata de tres mujeres procedentes del estado de Nueva York.

Una de ellas, de 23 años, es la querellante. Alegó que se encontraba en el lugar con dos amigas cuando “varias personas las agredieron en el pecho, brazos y cabeza”.

“Más tarde, al pasar la situación, estas se marcharon del lugar en un Uber y llegaron hasta la Sala de Emergencias del hospital Ashford donde fueron atendidas por el doctor de turno. La condición de las perjudicadas es estable”, indicó el informe policíaco.

El mismo añadió que, durante el incidente, dos de las mujeres perdieron sus teléfonos celulares, descritos como iPhone 13 y iPhone 17, así como las llaves de su hospedaje.