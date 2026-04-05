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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro peatones sufren heridas graves tras ser atropellados en Barranquitas

La Policía informó que una conductora perdió el control de su auto

5 de abril de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos de los cuatro arrollados fueron referidos al Centro Médico de Rio Piedras en condición de cuidado. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro peatones fueron atropellados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo en Barranquitas.

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El incidente fue reportado a eso de las 12:28 a.m., en la avenida José Zayas Green, en el sector La Vega.

De la investigación preliminar se desprende que una joven de 19 años conducía un auto Hyundai Veloster gris del 2017 en dirección de sur a norte.

La Uniformada indicó que conducía “a una velocidad mayor a la permitida, lo que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

“Como resultado salió de la vía de rodaje e impactó dos vehículos marca Ford F-150 que se encontraban estacionados frente a un negocio de la zona. Posteriormente, impactó cuatro peatones que se encontraban en el área del paseo”, señaló el comunicado de la Policía.

“A consecuencia del impacto, los peatones, cuyas edades fluctúan entre los 35 a 50 años, resultaron con múltiples traumas de gravedad”, añadió.

Los perjudicados, tres hombres y una mujer, fueron atendidos en el lugar por personal de Emergencias Médicas, y transportados en ambulancia a un hospital del área.

Posteriormente, dos de los hombres arrollados fueron referidos al Centro Médico de Río Piedras, en condición de cuidado.

Mientras, la Policía indicó que a la conductora se le realizó la prueba de alcohol, pero no se informó el resultado.

La fiscal Yolanda Rodríguez, de la fiscalía de Aibonito, ordenó la ocupación de los vehículos para fines de investigativo.

El agente Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Aibonito, se hizo cargo de la investigación.

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Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoBarranquitasBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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