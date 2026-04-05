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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo con múltiples heridas de bala en Río Piedras

La Policía informó que la víctima es un hombre de una edad aproximada de 30 años

5 de abril de 2026 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este sábado, la Policía había reportado 121 asesinatos en lo que va de este año, cuatro más que los 117 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, domingo, en Río Piedras.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 7:17 de la mañana, frente a un negocio en la calle Padre Capuchino.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre un herido de bala.

Cuando llegó el patrullero de la Uniformada, encontró el cuerpo de un hombre, quien no fue identificado de inmediato.

Según la información preliminar, el occiso, quien estaba tirado sobre el pavimento con múltiples heridas, tendría una edad aproximada de 30 años.

De acuerdo con la Uniformada, en la escena también encontraron varios casquillos de bala. El calibre no había sido precisado.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 121 asesinatos en lo que va de este año, cuatro más que los 117 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Río PiedrasAsesinatosBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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