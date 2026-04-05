Hallan un cuerpo con múltiples heridas de bala en Río Piedras

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, domingo, en Río Piedras.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:17 de la mañana, frente a un negocio en la calle Padre Capuchino.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre un herido de bala.

Cuando llegó el patrullero de la Uniformada, encontró el cuerpo de un hombre, quien no fue identificado de inmediato.

Según la información preliminar, el occiso, quien estaba tirado sobre el pavimento con múltiples heridas, tendría una edad aproximada de 30 años.

De acuerdo con la Uniformada, en la escena también encontraron varios casquillos de bala. El calibre no había sido precisado.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.