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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Denuncian sobre $14,000 en pérdidas tras escalamiento en Vega Baja

Según la Policía, alguien robó prendas y dinero en efectivo

5 de abril de 2026 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se explicó que el sargento Joel Rodríguez, de Patrulla de Carreteras de Vega Baja, investiga los hechos como incidente desgraciado, ya que ocurrió en una finca privada no en la vía pública. (Archivo)
El caso quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga desde ayer, sábado, un escalamiento en una residencia en Vega Baja que se alega resultó en $14,300 en pérdidas.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 12:45 de la tarde.

El querellante alegó que alguien entró por la ventana de su casa a eso de las 11:25 a.m. y forzó una caja fuerte, de donde robó $10,500 en efectivo.

Asimismo, el perjudicado denunció que esa persona también le robó $1,800 en efectivo de una gaveta y $500 de otra, así como $200 que tenía en otra ubicación.

También informó que le robaron prendas valoradas en $800, mientras que reportó $500 en pérdidas por varios perfumes hurtados.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomó imágenes de la escena, mientras que el caso quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.

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Vega BajaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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