Denuncian sobre $14,000 en pérdidas tras escalamiento en Vega Baja

La Policía investiga desde ayer, sábado, un escalamiento en una residencia en Vega Baja que se alega resultó en $14,300 en pérdidas.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 12:45 de la tarde.

El querellante alegó que alguien entró por la ventana de su casa a eso de las 11:25 a.m. y forzó una caja fuerte, de donde robó $10,500 en efectivo.

Asimismo, el perjudicado denunció que esa persona también le robó $1,800 en efectivo de una gaveta y $500 de otra, así como $200 que tenía en otra ubicación.

También informó que le robaron prendas valoradas en $800, mientras que reportó $500 en pérdidas por varios perfumes hurtados.