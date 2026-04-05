Denuncian sobre $14,000 en pérdidas tras escalamiento en Vega Baja
Según la Policía, alguien robó prendas y dinero en efectivo
5 de abril de 2026 - 7:26 AM
5 de abril de 2026 - 7:26 AM
La Policía investiga desde ayer, sábado, un escalamiento en una residencia en Vega Baja que se alega resultó en $14,300 en pérdidas.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 12:45 de la tarde.
El querellante alegó que alguien entró por la ventana de su casa a eso de las 11:25 a.m. y forzó una caja fuerte, de donde robó $10,500 en efectivo.
Asimismo, el perjudicado denunció que esa persona también le robó $1,800 en efectivo de una gaveta y $500 de otra, así como $200 que tenía en otra ubicación.
También informó que le robaron prendas valoradas en $800, mientras que reportó $500 en pérdidas por varios perfumes hurtados.
Personal de la División de Servicios Técnicos tomó imágenes de la escena, mientras que el caso quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.
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