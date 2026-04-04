Robo en Río Grande: se llevan 141 botellas de bebidas alcohólicas valoradas en más de $2,000

Un caso de escalamiento fue reportado en horas de la mañana de este sábado en el restaurante Iguana Ho Lee #4, en el hotel Wyndham Grand Río Mar, en el municipio de Río Grande, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, alguien forzó la ventana de acrílico lateral del establecimiento, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de 141 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas.

La propiedad hurtada fue valorada en $2,271.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investigan el caso.