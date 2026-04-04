Robo en Río Grande: se llevan 141 botellas de bebidas alcohólicas valoradas en más de $2,000
La Policía investiga el caso que se reportó en la mañana de este sábado
4 de abril de 2026 - 3:53 PM
4 de abril de 2026 - 3:53 PM
Un caso de escalamiento fue reportado en horas de la mañana de este sábado en el restaurante Iguana Ho Lee #4, en el hotel Wyndham Grand Río Mar, en el municipio de Río Grande, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, alguien forzó la ventana de acrílico lateral del establecimiento, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de 141 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas.
La propiedad hurtada fue valorada en $2,271.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investigan el caso.
La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique a la línea confidencial de la Uniformada al 787-343-2020, o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.
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