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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo en Río Grande: se llevan 141 botellas de bebidas alcohólicas valoradas en más de $2,000

La Policía investiga el caso que se reportó en la mañana de este sábado

4 de abril de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un caso de escalamiento fue reportado en horas de la mañana de este sábado en el restaurante Iguana Ho Lee #4, en el hotel Wyndham Grand Río Mar, en el municipio de Río Grande, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, alguien forzó la ventana de acrílico lateral del establecimiento, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de 141 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas.

La propiedad hurtada fue valorada en $2,271.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investigan el caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique a la línea confidencial de la Uniformada al 787-343-2020, o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.

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Breaking NewsRío GrandePolicía de Puerto RicoSeguridadRobos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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