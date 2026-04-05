Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo deja un hombre muerto y una mujer herida en Toa Baja

Según la Policía, en la balacera otro hombre habría resultado con heridas

5 de abril de 2026 - 6:24 AM

Updated At

Actualizado el 5 de abril de 2026 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 121 asesinatos en lo que va de este año, cuatro más que los 117 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un tiroteo que la Policía investiga desde la madrugada de este domingo, en Toa Baja.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:59 a.m., en los predios de un negocio ubicado en la avenida Boulevard, en Levittown.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre detonaciones.

Cuando llegaron las unidades, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Con relación a esos hechos, una mujer resultó herida de bala en la pierna derecha, por lo que fue transportada a un centro hospitalario.

Más tarde, la Policía fue informada que a una institución hospitalaria del área llegó otro hombre con heridas de bala, en condición estable, que supuestamente está relacionado con el caso en Toa Baja.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 121 asesinatos en lo que va de este año, cuatro más que los 117 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosToa BajaHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: