Tiroteo deja un hombre muerto y una mujer herida en Toa Baja

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un tiroteo que la Policía investiga desde la madrugada de este domingo, en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:59 a.m., en los predios de un negocio ubicado en la avenida Boulevard, en Levittown.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre detonaciones.

Cuando llegaron las unidades, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Con relación a esos hechos, una mujer resultó herida de bala en la pierna derecha, por lo que fue transportada a un centro hospitalario.

Más tarde, la Policía fue informada que a una institución hospitalaria del área llegó otro hombre con heridas de bala, en condición estable, que supuestamente está relacionado con el caso en Toa Baja.

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Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.