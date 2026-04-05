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Federales toman custodia de exconvicto que chocó dos patrullas e intentó escapar en Barranquitas

El detenido supuestamente viajaba con un prófugo y le ocuparon un arma con municiones

5 de abril de 2026 - 3:24 PM

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Esta imagen, contenida en la denuncia de ATF, muestra cómo quedó una de las patrullas que fue impactada. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales tomaron custodia de un exconvicto que, presuntamente, protagonizó un intento de escape que resultó en el choque contra una patrulla de la Policía en Barranquitas.

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Una denuncia de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) indicó que la intervención tuvo lugar el pasado 1 de abril, a eso de las 5:45 p.m., cuando agentes en una patrulla de la unidad preventiva observaron un vehículo estacionado a un lado de la carretera, cerca de un cuartel de la Uniformada en el mencionado municipio.

Según la querella federal, los agentes estatales se percataron de que, aparte del conductor exconvicto, en el auto estaba como pasajero delantero una persona contra quien pesa una orden de arresto estatal y que se mantenía prófuga.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

Cuando los oficiales intentaron acercarse, el auto inició la marcha, chocando un auto civil y a otra patrulla de la Policía que estaba de frente.

En ese momento inició una persecución. De acuerdo con la alegación federal, cuando se acercaba otra patrulla, el auto perseguido intentó realizar un viraje en “U” y terminó chocando también la misma.

“Después de la colisión, los agentes lograron detener el conductor del vehículo”, quien luego “fue identificado como Armando Hernández Rodríguez”, apuntó ATF en la denuncia.

En el asiento posterior había otro pasajero que no fue identificado, pero el individuo identificado como prófugo ya no estaba en el auto al momento de la intervención. ATF no ofreció la identidad de este.

Asimismo, dentro del vehículo encontraron una pistola Glock modelo 19 de calibre 9mm, con un dispositivo para alterarla ilegalmente y que dispare de forma automática.

También encontraron dos cargadores, 78 municiones, así como cocaína, cilindros con un polvo rosa, pastillas, marihuana y cuatro teléfonos celulares.

En cuanto al conductor, ATF alegó que aceptó que el material ocupado era suyo y que confesó haber comprado el arma “en la calle” por $1,500.

Tras verificar la base de datos, informó ATF, encontraron que Hernández Rodríguez no podía poseer armas de fuego debido a que había cumplido una sentencia de más de un año de cárcel. El documento señaló que previamente había sido acusado en dos casos procesados en el Tribunal Federal en San Juan.

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Policía de Puerto RicoNegociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y ExplosivosBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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