Recuperan cuerpo de bañista arrastrado por el mar en Manatí

Tras varios días de búsqueda e intentos arriesgados, las autoridades lograron recuperar hoy, domingo, el cuerpo de un joven adulto arrastrado por el mar, en Manatí, el Jueves Santo.

Así lo informó a El Nuevo Día el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Manatí, Juan Carlos Rodríguez, quien detalló que los esfuerzos se habían reanudado más temprano en horas de esta mañana.

El bañista fue identificado por la Policía como Jonathan Luis Michell Álvarez, de 24 años y residente de Bayamón.

Al explicar la complicada y peligrosa operación llevada a cabo por múltiples rescatistas en el área rocosa, Rodríguez indicó este medio que “siempre estuvo atascado en una esquina. Lo amarraron. En un momento lo lograron despegar de la pared. Ahí se hizo el proceso de extracción”.

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“Se subió, se puso en una camilla especial que tenemos. Se amarró, se puso arriba de la peña y con el helicóptero de FURA se movió a un lugar seguro”, detalló.

“Gracias a Dios llegó aquí, fue identificado por familiares y ya está todo el trabajo realizado”, agregó.

De acuerdo con la Uniformada, el joven “había sido arrastrado por el fuerte oleaje en la playa La Poza de las Mujeres, en el área Las Palmas en Manatí”.

Desde entonces, se desarrolló un operativo de búsqueda por parte de múltiples agencias, como la OMME de Manatí y otros municipios, así como personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y las Fuerzas Unidas Acción (FURA), entre otros.

Para el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez, la operación fue bien complicada. “En mi experiencia de más de 30 años de servicio en diferentes agencias de seguridad, es una de las más complejas que he podido enfrentar”, comentó.

“Eran condiciones marítimas y un área bien complicada”, sostuvo. “Hoy, después de cuatro horas y media, casi cinco horas, logramos el cometido”.

El cuerpo del joven que fue arrastrado por las corrientes marinas durante la tarde del jueves en la playa La Poza de las Mujeres, en el sector Las Palmas, en Manatí y fue visto en la tarde de este sábado. (FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com)

El cuerpo fue avistado en un área rocosa, ayer, sábado, cuando comenzaron los intentos para recuperarlo, pero se vieron impedidos de hacerlo debido al fuerte oleaje, por lo que pausaron la operación.

En uno de los arriesgados intentos, dos “buzos identificados como Ángel ‘Sea Hunt’ (Rosas) y Pablo Ocaña, fueron arrastrados por el fuerte oleaje”, informó la Policía en un comunicado de prensa.

Imágenes circuladas en las redes sociales muestran el momento en que varios rescatistas sostenían una soga sobre un área rocosa para sostener a los dos buzos que se aprestaban a bajar a la orilla donde estaba el cuerpo del bañista.

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“Para sacar el cadáver y esa familia pueda darle cristiana sepultura, una ola le dio contra las piedras a ellos”, indicó Johnny Morales, director de la OMME de Arecibo, en un vídeo publicado por el Municipio de Arecibo en las redes sociales.

“Suerte que son buzos y saben cómo estar en un momento así y nadaron hasta mar abierto hasta que un helicóptero los recogió”, agregó el funcionario, en referencia al helicóptero de FURA.

Ambos sufrieron lesiones al golpearse con piedras y uno de ellos resultó con una herida descrita como profunda.

En la mañana del domingo, la Policía informó que “ambos fueron rescatados y transportados al Centro Médico en Río Piedras”.

“Eso es para que ustedes vean. No es fácil ser un rescatista”, afirmó Morales. “Por eso le pedimos al público que por favor coopere. Ya ustedes ven lo que pasó. Pudo haber sido peor”.

En entrevista con El Nuevo Día, Morales dijo que afortunadamente ninguno sufrió fracturas. Resaltó que a “Ocaña lo dieron de alta esta mañana. En el CT Scan salió todo bien... simplemente machucado”.