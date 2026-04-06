Fallece uno de los cuatro peatones atropellados en Barranquitas

Uno de los cuatro peatones atropellados ayer, domingo, en Barranquitas falleció mientras recibía asistencia médica, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al perjudicado como William Avilés Ortiz, de 46 años.

De acuerdo con la información preliminar, Avilés Ortiz había sido trasladado a un hospital para ser atendido, junto con otras tres personas afectadas, un hombre de 40 años, otro de 35 años y una mujer cuya edad no fue precisada.

Mientras, el informe policiaco señaló que la conductora, de 19 años, fue hospitalizada luego de resultar con múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo en el choque vehicular.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:28 de la madrugada del domingo, en la avenida José Zayas Green, sector La Vega, en Barranquitas.

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De la investigación preliminar se desprende que la joven de 19 años conducía un auto Hyundai Veloster gris del 2017, en dirección de sur a norte.

La Uniformada indicó que conducía “a una velocidad mayor a la permitida, lo que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

“Como resultado salió de la vía de rodaje e impactó dos vehículos marca Ford F-150 que se encontraban estacionados frente a un negocio de la zona. Posteriormente, impactó cuatro peatones que se encontraban en el área del paseo”, señaló el comunicado policiaco.

“A consecuencia del impacto, los peatones, cuyas edades fluctúan entre los 35 a 50 años, resultaron con múltiples traumas de gravedad”, añadió.

Posteriormente, en horas de la tarde, “uno de los peatones involucrados, identificado como William Avilés Ortiz, de 46 años, falleció en una institución hospitalaria mientras recibía asistencia médica”, mientras que “los demás continúan hospitalizados”, uno de los cuales perdió una de sus extremidades.

La Policía había indicado ayer que le realizaron la prueba de alcohol en la sangre a la conductora, pero no se ha divulgado públicamente el resultado.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 55 muertes de personas en accidentes de tránsito, 20 menos que los 75 registrados a la misma fecha en el 2025.