Peatón muere tras ser arrollado en la avenida Las Américas en Ponce
La conductora permaneció en la escena
5 de agosto de 2026 - 10:27 AM
5 de agosto de 2026 - 10:27 AM
Un accidente de carácter fatal que involucró a un peatón fue reportado a eso de las 7:50 a.m. de este miércoles en la intersección de la avenida Las Américas con la calle Damasco, en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con que el perjudicado era un adulto mayor, que fue impactado por un auto.
Tras el impacto, el adulto mayor resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. De momento, el perjudicado no ha sido identificado.
Mientras tanto, la Uniformada confirmó que la conductora permaneció en la escena.
El caso es investigado por personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión a la fiscal de turno, detalló la Policía.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: