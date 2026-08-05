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Peatón muere tras ser arrollado en la avenida Las Américas en Ponce

La conductora permaneció en la escena

5 de agosto de 2026 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El caso se reportó en horas de la mañana de este miércoles.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de carácter fatal que involucró a un peatón fue reportado a eso de las 7:50 a.m. de este miércoles en la intersección de la avenida Las Américas con la calle Damasco, en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con que el perjudicado era un adulto mayor, que fue impactado por un auto.

Tras el impacto, el adulto mayor resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. De momento, el perjudicado no ha sido identificado.

Mientras tanto, la Uniformada confirmó que la conductora permaneció en la escena.

El caso es investigado por personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión a la fiscal de turno, detalló la Policía.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoPoncePolicía de Puerto RicoCICSistema de Emergencia 9-1-1
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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