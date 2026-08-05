Peatón muere tras ser arrollado en la avenida Las Américas en Ponce

Un accidente de carácter fatal que involucró a un peatón fue reportado a eso de las 7:50 a.m. de este miércoles en la intersección de la avenida Las Américas con la calle Damasco, en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con que el perjudicado era un adulto mayor, que fue impactado por un auto.

Tras el impacto, el adulto mayor resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. De momento, el perjudicado no ha sido identificado.

Mientras tanto, la Uniformada confirmó que la conductora permaneció en la escena.