Inesperado cambio: renuncia abogado de acusado por accidente fatal en Mayagüez

El licenciado Pablo Colón Santiago renunció a la defensa de José Enrique Martínez Rivera, acusado de provocar el accidente que cobró la vida de tres universitarios, en diciembre de 2024, en Mayagüez.

El cambio de representación legal trascendió el martes durante una vista de estado de los procedimientos celebrada ante el juez William Machado Aldarondo, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.

En declaraciones a la prensa tras la culminación de la audiencia, Colón explicó que, de haberse llegado a una alegación preacordada, probablemente habría continuado representando a Martínez Rivera.

“Si el caso se hubiese podido disponer mediante un preacuerdo, probablemente me hubiese podido quedar, porque no requería de más esfuerzo que el que se ha tenido hasta este momento”, dijo.

En unas declaraciones reseñadas por Las Noticias de TeleOnce, el licenciado habló de la complejidad del proceso judicial, que anticipa incluirá una litigación extensa, múltiples alegatos y posibles apelaciones.

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José E. Martínez Rivera, de 22 años, imputado de causarle la muerte a Eddie Caraballo Hernández, de 21 años, José Martí Rivera y Josué Rodríguez Arroyo, ambos de 21 años, mientras conducía su vehículo de motor de forma temeraria y negligente en la avenida Alfonso Valdés Cobián, en Mayagüez. (Suministrada por la Policía)

“El caso tiene una litigación muy compleja, con muchos planteamientos (de) derecho, probablemente teniendo que acudir a tribunales apelativos en la eventualidad que haya dictámenes que no nos favorezcan. Eso representa una carga que responsablemente no puedo asumir por asuntos personales”, puntualizó.

Con la salida de Colón, la representación legal de Martínez Rivera quedó ahora en manos del licenciado Harry Padilla, quien indicó a los periodistas en el tribunal que fue contactado por familiares del acusado.

“Se me acercaron los familiares del joven, me pidieron que yo lo representara. El compañero Pablo Colón renunció a la representación legal. Yo no había comparecido porque el tribunal no había resuelto la moción. Hoy la resolvió”, expresó Padilla.

A preguntas de los periodistas, el licenciado, reconocido por su litigación en casos de alto perfil, adelantó que presentará reclamos que podrían, o no, incidir en la fecha del juicio, pautado del 22 de junio al 17 de julio.

“¿Que voy a hacer unos reclamos? Sí, porque son los que corresponden en esta etapa de los procedimientos. ¿Que eso puede o no incidir en la fecha del juicio? Posiblemente o posiblemente no", agregó Padilla.

Un accidente fatal frente a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez cobró la vida de dos jóvenes y dejó a un tercero herido de gravedad. (Suministrada)

Para la fiscal Blanca Portela, el caso podría tornarse más adversativo con este cambio de la defensa. “Como lo veo ahora, pues entonces va conducido quizás a un trámite de litigación adversativa”, mencionó.

Martínez Rivera enfrenta cargos por violaciones a varios artículos de la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Contra el acusado pesan tres cargos por infracción al Artículo 5.07(c) (imprudencia o negligencia), otros tres por el Artículo 7.06 (grave daño corporal a un ser humano) y uno por el Artículo 7.02 (manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes).

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El accidente fatal ocurrió en la madrugada del jueves, 5 de diciembre de 2024 en la avenida Alfonso Valdés Cobián, frente al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En la escena murieron José Martí Rivera Rivera, de 22 años, y Josué Elías Rodríguez Arroyo, de 21. Mientras tanto, un tercer joven, Eddie Caraballo Hernández, de 21 años, falleció en el Centro Médico de Río Piedras.

Según la pesquisa de la División de Patrullas de Carreteras, los jóvenes viajaban en un vehículo Mustang que impactó un árbol en la avenida Alfonso Valdés Cobián, en dirección a la avenida Ramón Emeterio Betances, cerca de la Cervecera de Puerto Rico.

En tanto, Martínez Rivera, quien se negó a someterse a una prueba de alcohol por aliento y las autoridades tuvieron que requerir una orden judicial para realizar la prueba en un hospital, resultó ileso en el accidente.

En septiembre de 2025, el acusado renunció a la etapa de vista preliminar, allanándose a la determinación de causa probable para juicio. Actualmente, el joven permanece en libertad bajo supervisión electrónica.