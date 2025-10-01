Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caso contra imputado de accidente vehícular en Mayagüez que cobró la vida de tres universitarios reanudará en noviembre

El miércoles se celebró la lectura de acusación en contra de José Enrique Martínez Rivera

1 de octubre de 2025 - 4:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Martínez enfrenta siete cargos por múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Mayagüez celebró el miércoles la lectura de acusación en contra de José Enrique Martínez Rivera, quien fue imputado por un accidente vehicular que cobró la vida de tres estudiantes universitarios en el mencionado municipio.

RELACIONADAS

De acuerdo a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el próximo señalamiento será un “status conference” el 4 de noviembre a las 9:00 a.m.

No se detalló si el imputado hizo alguna alegación durante la lectura de acusación.

Martínez enfrenta siete cargos por múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito.

Tres denuncias son por infracción al Artículo 5.07(c) de imprudencia o negligencia; tres por violación al Artículo 7.06 por grave daño corporal a un ser humano; y uno por infracción al Artículo 7.02 por manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Según la investigación de la Policía, el imputado manejaba, bajo presunto estado de embriaguez y en exceso de velocidad, el auto que colisionó contra un poste de alumbrado a a las 4:48 a.m., del 5 de diciembre de 2024, en la avenida Alfonso Valdéz Cobián, cerca del RUM en Mayagüez.

A bordo del auto Ford Mustang de 2023, viajaban como pasajeros José Martí Rivera Rivera (22 años), Josué Elías Rodríguez Arroyo (21 años) y Eddie Caraballo Hernández (21 años). Tanto Rivera Rivera como Rodríguez Arroyo fallecieron en la escena, mientras Caraballo Hernández murió -días más tarde de la colisión- en el Centro Médico en Río Piedras.

Tras el accidente, el imputado, quien es residente en Ponce, resultó con heridas leves, pero se negó a realizarse la prueba de alcohol en el organismo, por lo cual fue solicitada una orden del tribunal. Finalmente, la muestra se le tomó en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, confirmó la Policía en un reporte preliminar.

Posteriormente, el teniente Gualberto Cruz, entonces director de la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez, confirmó a El Nuevo Día que el resultado de la prueba de alcohol en la sangre realizada al imputado arrojó que conducía en estado de embriaguez.

El Departamento de Justicia informó que la prueba detectó que Martínez tenía 0.09% de alcohol en el organismo cuatro horas después de ocurridos los hechos. El límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor es de 0.08%.

En una cita anterior con el Tribunal, la representación legal de Martínez informó que estaría renunciando a su derecho a vista preliminar del caso y por tanto la jueza Geysa Villarrubia Rivera encontró causa para juicio en su contra.

Tags
Breaking NewsTribunal de MayagüezOficina de Administración de Tribunales
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: