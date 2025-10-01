Caso contra imputado de accidente vehícular en Mayagüez que cobró la vida de tres universitarios reanudará en noviembre

El Tribunal de Mayagüez celebró el miércoles la lectura de acusación en contra de José Enrique Martínez Rivera, quien fue imputado por un accidente vehicular que cobró la vida de tres estudiantes universitarios en el mencionado municipio.

De acuerdo a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el próximo señalamiento será un “status conference” el 4 de noviembre a las 9:00 a.m.

No se detalló si el imputado hizo alguna alegación durante la lectura de acusación.

Martínez enfrenta siete cargos por múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito.

Tres denuncias son por infracción al Artículo 5.07(c) de imprudencia o negligencia; tres por violación al Artículo 7.06 por grave daño corporal a un ser humano; y uno por infracción al Artículo 7.02 por manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Según la investigación de la Policía, el imputado manejaba, bajo presunto estado de embriaguez y en exceso de velocidad, el auto que colisionó contra un poste de alumbrado a a las 4:48 a.m., del 5 de diciembre de 2024, en la avenida Alfonso Valdéz Cobián, cerca del RUM en Mayagüez.

A bordo del auto Ford Mustang de 2023, viajaban como pasajeros José Martí Rivera Rivera (22 años), Josué Elías Rodríguez Arroyo (21 años) y Eddie Caraballo Hernández (21 años). Tanto Rivera Rivera como Rodríguez Arroyo fallecieron en la escena, mientras Caraballo Hernández murió -días más tarde de la colisión- en el Centro Médico en Río Piedras.

Tras el accidente, el imputado, quien es residente en Ponce, resultó con heridas leves, pero se negó a realizarse la prueba de alcohol en el organismo, por lo cual fue solicitada una orden del tribunal. Finalmente, la muestra se le tomó en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, confirmó la Policía en un reporte preliminar.

Posteriormente, el teniente Gualberto Cruz, entonces director de la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez, confirmó a El Nuevo Día que el resultado de la prueba de alcohol en la sangre realizada al imputado arrojó que conducía en estado de embriaguez.

El Departamento de Justicia informó que la prueba detectó que Martínez tenía 0.09% de alcohol en el organismo cuatro horas después de ocurridos los hechos. El límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor es de 0.08%.