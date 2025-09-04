Opinión
4 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras renunciar a vista preliminar: causa probable para juicio contra imputado por accidente fatal en Mayagüez

El juicio contra José Enrique Martínez comenzará el 4 de noviembre

4 de septiembre de 2025 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así quedó el vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes en Mayagüez. Tres de ellos fallecieron, mientras que el conductor enfrenta siete cargos por el incidente. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El joven imputado por el accidente que cobró la vida de tres estudiantes universitarios en Mayagüez, José Enrique Martínez, renunció este jueves a la vista preliminar, informó la Oficina de Administración de Tribunales.

RELACIONADAS

El anuncio fue hecho por la defensa del joven de 22 años durante mientras se celebraba la vista preliminar en el Tribunal de Mayagüez.

Al allanarse la defensa de Martínez, la jueza Geysa Villarrubia Rivera encontró causa para juicio en su contra.

La lectura de acusación fue pautada para 1 de octubre, a las 9:00 de la mañana. Mientas, el juicio se supone que comenzará el 4 de noviembre, también a las 9:00 de la mañana.

Antes de la renuncia de este jueves, varios testigos ya habían declarado. El Ministerio Público había anunciado más de 15 testigos para esa etapa del proceso.

Martínez enfrenta siete cargos por múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito.

Tres denuncias son por infracción al Artículo 5.07(c) de imprudencia o negligencia; tres por violación al Artículo 7.06 por grave daño corporal a un ser humano; y uno por infracción al Artículo 7.02 por manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Según la investigación de la Policía, el imputado manejaba, bajo presunto estado de embriaguez y en exceso de velocidad, el auto que colisionó contra un poste de alumbrado a a las 4:48 a.m., del 5 de diciembre de 2024, en la avenida Alfonso Valdéz Cobián, cerca del RUM en Mayagüez.

A bordo del auto Ford Mustang de 2023, viajaban como pasajeros José Martí Rivera Rivera (22 años), Josué Elías Rodríguez Arroyo (21 años) y Eddie Caraballo Hernández (21 años). Tanto Rivera Rivera como Rodríguez Arroyo fallecieron en la escena, mientras Caraballo Hernández murió -días más tarde de la colisión- en el Centro Médico en Río Piedras.

Tras el accidente, el imputado, que es residente en Ponce, resultó con heridas leves, pero se negó a realizarse la prueba de alcohol en el organismo, por lo cual fue solicitada una orden del tribunal. Finalmente, la muestra se le tomó en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, confirmó la Policía en un reporte preliminar.

Posteriormente, el teniente Gualberto Cruz, entonces director de la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez, confirmó a El Nuevo Día que el resultado de la prueba de alcohol en la sangre realizada al imputado arrojó que conducía en estado de embriaguez.

El Departamento de Justicia informó que la prueba detectó que Martínez tenía 0.09% de alcohol en el organismo cuatro horas después de ocurridos los hechos. El límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor es de 0.08%.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
