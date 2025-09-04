Tras renunciar a vista preliminar: causa probable para juicio contra imputado por accidente fatal en Mayagüez

El joven imputado por el accidente que cobró la vida de tres estudiantes universitarios en Mayagüez, José Enrique Martínez, renunció este jueves a la vista preliminar, informó la Oficina de Administración de Tribunales.

El anuncio fue hecho por la defensa del joven de 22 años durante mientras se celebraba la vista preliminar en el Tribunal de Mayagüez.

Al allanarse la defensa de Martínez, la jueza Geysa Villarrubia Rivera encontró causa para juicio en su contra.

La lectura de acusación fue pautada para 1 de octubre, a las 9:00 de la mañana. Mientas, el juicio se supone que comenzará el 4 de noviembre, también a las 9:00 de la mañana.

Antes de la renuncia de este jueves, varios testigos ya habían declarado. El Ministerio Público había anunciado más de 15 testigos para esa etapa del proceso.

Martínez enfrenta siete cargos por múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito.

Tres denuncias son por infracción al Artículo 5.07(c) de imprudencia o negligencia; tres por violación al Artículo 7.06 por grave daño corporal a un ser humano; y uno por infracción al Artículo 7.02 por manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Según la investigación de la Policía, el imputado manejaba, bajo presunto estado de embriaguez y en exceso de velocidad, el auto que colisionó contra un poste de alumbrado a a las 4:48 a.m., del 5 de diciembre de 2024, en la avenida Alfonso Valdéz Cobián, cerca del RUM en Mayagüez.

A bordo del auto Ford Mustang de 2023, viajaban como pasajeros José Martí Rivera Rivera (22 años), Josué Elías Rodríguez Arroyo (21 años) y Eddie Caraballo Hernández (21 años). Tanto Rivera Rivera como Rodríguez Arroyo fallecieron en la escena, mientras Caraballo Hernández murió -días más tarde de la colisión- en el Centro Médico en Río Piedras.

Tras el accidente, el imputado, que es residente en Ponce, resultó con heridas leves, pero se negó a realizarse la prueba de alcohol en el organismo, por lo cual fue solicitada una orden del tribunal. Finalmente, la muestra se le tomó en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, confirmó la Policía en un reporte preliminar.

Posteriormente, el teniente Gualberto Cruz, entonces director de la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez, confirmó a El Nuevo Día que el resultado de la prueba de alcohol en la sangre realizada al imputado arrojó que conducía en estado de embriaguez.