Joven involucrado en accidente fatal en Mayagüez ofreció su versión: esto es lo que dice su abogado

El conductor del vehículo involucrado en un accidente de tránsito de carácter fatal, reportado el jueves, en la avenida Alfonso Valdez Cobián, cerca de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez , donde murieron dos jóvenes y otro resultó herido, afirmó a su abogado que no estaba borracho y que “se sentía bien para manejar”.

“En efecto, voy a representar al joven. Me unen fuertes lazos de amistad con sus padres, que son médicos de Ponce. Los conozco hace mucho tiempo. Al joven lo vi desde que era pequeño. (El caso) está todavía en la etapa investigativa. El Ministerio Público determinó citarlo. No hay una fecha cierta de comparecencia ni a la Fiscalía, ni al Tribunal”, expresó Colón Santiago.

Según el abogado criminalista, todavía no hay una fecha cierta para la citación, debido a que se espera por “los resultados de la prueba de sangre que se le realizó (a su cliente tras una orden del tribunal) para detectar la presencia de alcohol y, probablemente, de otras pruebas o gestiones que tenga que realizar el Ministerio Público”.

¿Cuál es la versión del joven?

“Conversé con mi cliente. Hemos hablado de los pormenores del accidente. No puedo dar muchos detalles de eso porque, evidentemente, eso forma parte de la estrategia de la defensa, pero me indicó que habían estado compartiendo en la casa de unas amigas y que, posteriormente, fue que ocurrió el accidente, en una curva” , contestó.

En esa línea, añadió que su cliente le “explicó las razones por las que en un momento se perdió el control del vehículo y me indicó también las razones por las que se negó, inicialmente, a someterse a que se le hiciera una prueba de alcohol, que se le indicó que se le haría”. En ese aspecto, Colón Santiago mencionó que las razones le parecen justificadas, pero no ofreció más detalles.

Aseveró que el ordenamiento jurídico provee para que una persona se niegue a realizarse una prueba de alcohol, y en esos casos, debe mediar una orden del tribunal, lo que ocurrió. “Él, ante una promesa incumplida, o no concedida por la Policía, él optó por negarse a la realización de la prueba. Todos eran jóvenes universitarios, eran amigos y habían tres que eran muy cercanos”, dijo.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre si su cliente le reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol, Colón Santiago respondió: “No, él me dice que se sentía bien para manejar. Inclusive, por lo que me manifiesta, no parece ser la cuestión de embriaguez la causa del accidente, sino otras consideraciones”.