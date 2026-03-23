Encuentran un vehículo flotando en el mar en Mayagüez: desconocen el paradero del conductor

Las autoridades investigan las circunstancias en las que un vehículo cayó en la orilla del mar en la noche de ayer, domingo, en Mayagüez.

Según la Policía, el caso fue registrado a eso de las 10:21 p.m., frente a un negocio, en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-102, en la playa Guanajibo en Mayagüez.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según información preliminar, se trata de un guagua “pick up” RAM TRX negra del 2022.

Agregó que el vehículo “cayó dentro del mar y fue abandonada por el conductor, quien hasta el momento no había sido localizado”.