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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un vehículo flotando en el mar en Mayagüez: desconocen el paradero del conductor

El caso fue reportado a las autoridades en la noche del domingo, junto a la PR-102

23 de marzo de 2026 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos tuvieron lugar frente a un negocio en la carretera PR-102, en la playa Guanajibo de Mayagüez. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en las que un vehículo cayó en la orilla del mar en la noche de ayer, domingo, en Mayagüez.

Según la Policía, el caso fue registrado a eso de las 10:21 p.m., frente a un negocio, en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-102, en la playa Guanajibo en Mayagüez.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según información preliminar, se trata de un guagua “pick up” RAM TRX negra del 2022.

Agregó que el vehículo “cayó dentro del mar y fue abandonada por el conductor, quien hasta el momento no había sido localizado”.

La agente Cristal Larancuente, de la Policía Municipal de Mayagüez, llevó a cabo la investigación preliminar.

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Accidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsMayagüez
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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