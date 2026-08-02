Reportan accidente fatal entre motora y un auto en Santa Isabel

La Policía investiga un accidente fatal, que involucra una motora y un auto, ocurrido a las 2:15 p.m. de este domingo, en la PR-01, intercesión con la P-R 543, en Santa Isabel.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la policía sobre un accidente de auto. Al llegar las unidades a la escena, una persona resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

“Un segundo perjudicado, fue transportado por paramédicos a un hospital del área, y al momento se desconoce su condición”, detalla el informe.

Al momento, las autoridades no han identificado a los perjudicados.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación correspondiente.