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Reportan accidente fatal entre motora y un auto en Santa Isabel

Una persona falleció como consecuencia de las heridas recibidas en el impacto

2 de agosto de 2026 - 3:16 PM

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Nueve personas resultaron heridas en el accidente.
Nueve personas resultaron heridas en el accidente. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga un accidente fatal, que involucra una motora y un auto, ocurrido a las 2:15 p.m. de este domingo, en la PR-01, intercesión con la P-R 543, en Santa Isabel.

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Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la policía sobre un accidente de auto. Al llegar las unidades a la escena, una persona resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

“Un segundo perjudicado, fue transportado por paramédicos a un hospital del área, y al momento se desconoce su condición”, detalla el informe.

Al momento, las autoridades no han identificado a los perjudicados.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación correspondiente.

Pendientes a El Nuevo Día para ampliación.

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