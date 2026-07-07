Golpes de calor en Puerto Rico: 742 visitas a salas de emergencia en 18 meses

En el pasado año y medio, se han registrado 742 visitas a salas de emergencia por golpes de calor y la semana pasada se dio la incidencia más alta, con 20 casos, reveló este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos.

“Hemos tenido visitas, entre enero de 2025 y junio de 2026, de 742 (personas) a salas de emergencia. Es un promedio de 9.51% visitas a la semana. En 2026, (van) 240 visitas. En la última semana, se produjo la mayor cantidad de visitas, con 20”, precisó Ramos.

Durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord” en La Fortaleza, el titular del Departamento de Salud detalló que la mayor cantidad de visitas a salas de emergencia se ha producido en las regiones de Bayamón (160), Caguas (153) y Ponce (102). Añadió que, entre las visitas, hubo 308 mujeres y 434 hombres.

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Señaló que las personas que acudieron a las salas de emergencia debido al calor extremo experimentaron sed, calor, debilidad, náuseas, irritabilidad, dolor de cabeza, mareo, convulsión, pérdida de conocimiento y piel caliente y seca, entre otros síntomas.

A esos efectos, recomendó a las personas tomar agua constantemente para mantenerse hidratadas, evitar actividades al aire libre y, si es posible, ducharse con agua a temperatura ambiente.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

De acuerdo con Ramos, se supone que los casos de personas afectadas por el calor sean reportados a Salud. Admitió, sin embargo, que, en caso de muerte, no se asocian con el calor, sino que, en el informe del Instituto de Ciencias Forenses, se hace constar que el fallecimiento fue causado por un infarto o deshidratación.

“No están asociando esas muertes al golpe de calor”, reconoció.

Este martes, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre índices de calor peligrosos en la mayoría de las zonas costeras y urbanas de la isla. Ante ese cuadro, Ramos exhortó a no dejar a adultos mayores o niños encerrados en autos y buscar ventilación.