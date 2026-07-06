¡Mantente hidratado! Emiten advertencia de calor para 63 municipios de Puerto Rico

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para hoy, lunes, para 63 municipios de Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés indicó que los índices de calor podrían estar entre los 108 a 111 grados Fahrenheit entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

“Llevamos ya varios días con presencia de polvo del Sahara. A diferencia de ayer, hoy tenemos un poco de menos nubosidad, lo que permitiría que las temperaturas estén un o dos grados por encima de lo que hemos visto en los pasados días, que ya eran calientes”, explicó Inglés.

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Agregó que “ese aumento en temperatura, más un poco de humedad que se va filtrando al área, provoca que esa combinación hará que sea un día como incómodo”.

Debido a que se suma a varios días con mucho calor, Inglés exhortó a tener cuidado con sectores de la población vulnerables a esas condiciones, personas mayores de 65 años y niños, velar que tengan hidratación y ventilación adecuada.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El SNM exhortó a que tome precauciones adicionales al estar al aire libre, usando ropa ligera y holgada. Intente llevar a cabo las actividades extenuantes a las primeras horas de la mañana o al atardecer. Actúe si observa síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor.

Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) recomienda programar descansos frecuentes en lugares con sombra o aire acondicionado. Si sufre un golpe de calor, trasládese a un lugar fresco y con sombra.

Mientras, el SNM espera que el aumento en esa humedad resulte en más aguaceros que en los pasados días en algunos sectores, especialmente en el oeste de Puerto Rico.